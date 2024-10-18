Λίβανος: Κλήθηκε για διαμαρτυρία ο Ιρανός επιτετραμένος στη Βηρυτό

Διπλωματική κρίση στις σχέσεις Λιβάνου – Ιράν. Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι (φωτό) έδωσε εντολή στον Υπουργό Εξωτερικών Αμπντουλάχ Μπου Χαμπίμπ να καλέσει τον επιτετραμμένο στην ιρανική πρεσβεία στη Βηρυτό για να διευκρινίσει τα σχόλια του προέδρου του κοινοβουλίου του Ιράν Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ανακοίνωσε το γραφείο του Μικάτι στο X την Παρασκευή.



Ο Γκαλιμπάφ, σε συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro την Πέμπτη, δήλωσε ότι η Τεχεράνη είναι πρόθυμη να διαπραγματευτεί με τη Γαλλία για κατάπαυση του πυρός μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ στον Λίβανο, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής ψηφίσματος του ΟΗΕ που τερμάτισε τον πόλεμο Λιβάνου-Χεζμπολάχ το 2006 και οδήγησε την οργάνωση να αποσυρθεί από περιοχές του νότιου Λιβάνου.

Η Βηρυτός απέρριψε την ιρανική παρέμβαση στον Λιβάνο.



Ο Μικάτι ζήτησε επίσης από τον υπουργό Εξωτερικών να μεταφέρει τη στάση του Λιβάνου για το θέμα στον Ιρανό απεσταλμένο.



Πηγή: skai.gr

