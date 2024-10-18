Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα «ανήσυχο» για τις «συνέπειες για τον άμαχο πληθυσμό» μετά τον θάνατο του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, ο οποίος σκοτώθηκε σε επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα.

«Το βασικό για εμάς, είναι οι συνέπειες για τον άμαχο πληθυσμό τις οποίες παρατηρούμε» δήλωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Η ανθρωπιστική καταστροφή που παρατηρείται στη Γάζα και στον Λίβανο είναι ένα θέμα που μας ανησυχεί πολύ», πρόσθεσε, σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, απαντώντας σε ερώτηση για τη ρωσική αντίδραση στον θάνατο του Σινουάρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

