Ακροδεξιό σοκ στις εκλογές στη Ρουμανία

Αν κάτι επιβεβαίωσαν οι προεδρικές εκλογές στη Ρουμανία αυτό ήταν η σαφής άνοδος της ακροδεξιάς και των αντιευρωπαϊκών συντηρητικών δυνάμεων συνολικά, μέσα σε κλίμα έντονης πόλωσης. Η μεγάλη έκπληξη ήταν η πρώτη θέση που κατέλαβε με ποσοστό 22,9% ενάντια σε όλα τα προγνωστικά ο Καλίν Γκεοργκέσκου, ένας υποψήφιος που χαρακτηρίζεται φιλορώσος και επικριτής τόσο της ΕΕ, όσο και του ΝΑΤΟ. Ο ίδιος απέδωσε την επιτυχία του σε οικονομικά κυρίως αίτια: «Η οικονομική ανασφάλεια που επιβλήθηκε στον ρουμανικό λαό επί 35 χρόνια μετατράπηκε σε ανασφάλεια για τα πολιτικά κόμματα. Ο ρουμανικός λαός φώναξε «ειρήνη!» και φώναξε δυνατά.»

Υποστηρικτής των «αδικημένων»

Ο Γκεοργκέσκου κατήλθε στις εκλογές ως ανεξάρτητος, υπερασπιστής των αδικημένων και ταπεινωμένων, όπως συνήθιζε να λέει, για εκείνους που η ψήφος τους δεν είχε μέχρι τώρα καμιά σημασία. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι η συμμετοχή στις εκλογές που αυτή τη φορά έφτασε το 52% θεωρείται υψηλή για τα δεδομένα της χώρας.



Ασαφές παραμένει ακόμα ποιος θα είναι ο αντίπαλός του στο δεύτερο γύρο των εκλογών στις 8 Δεκεμβρίου. Ο μέχρι τώρα πρωθυπουργός Μαρσέλ Τσιολάκου, από το κατ΄όνομα Σοσιαλιστικό Κόμμα, αν και εμφανιζόταν ως το μεγάλο φαβορί, βρέθηκε να δίνει μάχη ψήφο με ψήφο με την επίσης συντηρητική και έχουσα τη στήριξη της Εκκλησίας, Έλενα Λασκόνι, πρώην δήμαρχο μιας κωμόπολης. Η τελευταία έδειχνε το πρωί της Δευτέρας να έχει ένα μικρό προβάδισμα, το οποίο όμως θα μπορούσε να ανατραπεί όταν καταμετρηθούν και οι περίπου 800.000 ψήφοι των Ρουμάνων του εξωτερικού.

Έρχονται βουλευτικές εκλογές

Αυτός ήταν και ο λόγος που η Λασκόνι απέφυγε ακόμα να πανηγυρίσει και προτίμησε να ρίξει το βάρος της στις βουλευτικές εκλογές που θα γίνουν την ερχόμενη Κυριακή. «Έρχονται βουλευτικές εκλογές. Χρειαζόμαστε μια κυβέρνηση που θα μεταρρυθμίσει πραγματικά τη Ρουμανία. Το επόμενο έτος θα είναι πολύ δύσκολο. Την επόμενη εβδομάδα θα μιλήσω σε όλες τις δεξιές και όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις αυτής της χώρας για να προετοιμαστούμε για μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία.»



Η ηγέτιδα του κόμματος Ένωση Σώστε τη Ρουμανία (USR) βλέπει τον εαυτό της ως μια προσωπικότητα που θα μπορούσε να συσπειρώσει κεντροδεξιές και δεξιές δυνάμεις, δίνοντας μια άλλη κατεύθυνση στη χώρα. Η ίδια και το κόμμα της προσπαθούν συχνά να ισορροπήσουν ανάμεσα στην επιφανειακή φιλελεύθερη νεωτερικότητα και τον βαθύ συντηρητισμό.

Ο μεγάλος χαμένος

Σοκαρισμένος έδειξε ο μεγάλος χαμένος της μάχης Μαρσέλ Τσιολάκου. Ακόμα και αν τελικά καταφέρει να είναι αυτός στο δεύτερο γύρο, το ποσοστό του ήταν πολύ κάτω από το 25% που του έδιναν οι δημοσκοπήσεις, δείγμα της δυσαρέσκειας για το πρόσωπό του.



Το γεγονός ότι πριν το δεύτερο γύρο μεσολαβούν βουλευτικές εκλογές σίγουρα περιπλέκει την κατάσταση. Η λαϊκή δυσαρέσκεια και η έντονη πολιτική ρευστότητα κάνουν εξαιρετικά ανασφαλείς τις όποιες προγνώσεις. Σίγουρο είναι πάντως ότι ο ευρωπαϊσμός βρίσκεται σε άτακτη υποχώρηση στη χώρα, κάτι που δεν είναι άσχετο και με τον πόλεμο στη γειτονική Ουκρανία, που εντείνει τα αισθήματα της ανασφάλειας.



Ο μέχρι τώρα πρόεδρος Κλάους Γιόχανις είχε ευθυγραμμιστεί πλήρως με τη γραμμή του ΝΑΤΟ απέναντι στη Ρωσία κάτι που δεν αντικατοπτρίζει πλήρως τις διαθέσεις μιας κοινωνίας που δείχνει συχνά απογοητευμένη από την αντιμετώπιση της Δύσης και φοβάται μια πιθανή «εκδίκηση» της Μόσχας.

