Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε μέσα σε μια ώρα σχεδόν 25 στόχους που συνδέονται με το ισλαμιστικό κίνημα Χεζμπολάχ στα περίχωρα της Βηρυτού και σε αρκετά άλλα σημεία του Λιβάνου.

"Μεταξύ των στόχων που επλήγησαν ήταν κέντρα διοίκησης του εκτελεστικού συμβουλίου (του κινήματος σ.σ.) καθώς και κέντρα συλλογής και ελέγχου των πληροφοριών, όπου βρίσκονταν διοικητές και πράκτορες της Χεζμπολάχ", δήλωσε ο στρατός σε ανακοίνωση, αναφέροντας πλήγματα στη Ναμπατίγια, τη Μπααλμπέκ, την κοιλάδα Μπεκάα και τα νότια προάστια της Βηρυτού ειδικότερα.

Ο στρατός κλιμάκωσε σήμερα τα φονικά πλήγματά του κατά προπυργίων της Χεζμπολάχ στον Λίβανο και επιδόθηκε σε μάχες με το φιλοϊρανικό κίνημα στον νότο της χώρας, εν μέσω των αυξημένων διεθνών πιέσεων για μια συμφωνία εκεχειρίας.

Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε τουλάχιστον 30 βλήματα κατά του Ισραήλ, δήλωσε ο στρατός την επομένη των 50 επιθέσεων με ρουκέτες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, την ευθύνη των οποίων ανέλαβε η Χεζμπολάχ, κατά ισραηλινών περιοχών όπως το Τελ Αβίβ, στα κεντρικά, αριθμός ρεκόρ από τότε που η Χεζμπολάχ άνοιξε μέτωπο κατά του Ισραήλ στις 8 Οκτωβρίου 2023 σε ένδειξη υποστήριξης της Χαμάς, του παλαιστίνιου συμμάχου της.

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στις επιδρομές στη περιοχή της Τύρου, στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.

Λόγω των σφοδρών πληγμάτων τις τελευταίες ημέρες, τα μαθήματα στα σχολεία της Βηρυτού και των περιχώρων της ανεστάλησαν σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

