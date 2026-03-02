Λογαριασμός
Αίτημα Φάμελλου για σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών

«Η Ελλάδα πρέπει να ταχθεί στην πλευρά της ειρήνης και της Διεθνούς Νομιμότητας με καμία εμπλοκή πολεμικού χαρακτήρα στην κρίση της Μέσης Ανατολής»

Φάμελλος

Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών για χάραξη εθνικής γραμμής σε σχέση με τον πόλεμο και τη στάση της χώρας μας ζητά να γίνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, σύμφωνα με πηγές της Κουμουνδούρου.

Όπως σημειώνουν οι εν λόγω πηγές, «η εξωτερική πολιτική, του δεδομένου και προβλέψιμου συμμάχου, που ασκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους ιδίως στην περίοδο ρευστότητας και αποσταθεροποίησης που βρίσκεται η ευρύτερη περιοχή».

«Η Ελλάδα πρέπει να ταχθεί στην πλευρά της ειρήνης και της Διεθνούς Νομιμότητας με καμία εμπλοκή πολεμικού χαρακτήρα στην κρίση της Μέσης Ανατολής», τονίζουν.

TAGS: Σωκράτης Φάμελλος Κρίση στη Μέση Ανατολή ΣΥΡΙΖΑ
