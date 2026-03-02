Αίτημα Φάμελλου για σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών

Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών για χάραξη εθνικής γραμμής σε σχέση με τον πόλεμο και τη στάση της χώρας μας ζητά να γίνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, σύμφωνα με πηγές της Κουμουνδούρου.

Όπως σημειώνουν οι εν λόγω πηγές, «η εξωτερική πολιτική, του δεδομένου και προβλέψιμου συμμάχου, που ασκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους ιδίως στην περίοδο ρευστότητας και αποσταθεροποίησης που βρίσκεται η ευρύτερη περιοχή».

«Η Ελλάδα πρέπει να ταχθεί στην πλευρά της ειρήνης και της Διεθνούς Νομιμότητας με καμία εμπλοκή πολεμικού χαρακτήρα στην κρίση της Μέσης Ανατολής», τονίζουν.

Πηγή: skai.gr

