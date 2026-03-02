Εκδήλωση στη μνήμη του Ιρανού ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ πραγματοποιήθηκε την Κυριακή το βράδυ σε τζαμί του Βερολίνου, ενώ έξω από το κτίριο βρισκόταν σε εξέλιξη συγκέντρωση κατά του ιρανικού καθεστώτος.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Tagesspiegel, αργά χθες το βράδυ στο τζαμί Ιμάμ-Ρεζά στην περιοχή Νοϊκέλν του Βερολίνου, περίπου 80 άτομα παρακολούθησαν εκδήλωση στη μνήμη του Αχιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στην Τεχεράνη.

Το συγκεκριμένο τζαμί απευθύνεται κυρίως σε πιστούς από την Τουρκία και τον Λίβανο και τελεί εδώ και χρόνια υπό τη στενή παρακολούθηση των γερμανικών αρχών ασφαλείας καθώς θεωρείται τόπος συνάντησης υποστηρικτών της Χεζμπολάχ και φιλοπαλαιστινιακών οργανώσεων.

Έξω από το κτίριο, μερικές δεκάδες άτομα διαδήλωναν ταυτόχρονα κατά της ηγεσίας στην Τεχεράνη και πανηγύριζαν για το «διαφαινόμενο τέλος του καθεστώτος των μουλάδων».

Στην περιοχή είχαν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για την αποτροπή πιθανών επεισοδίων.

Τα τελευταία χρόνια, στο τζαμί Ιμάμ-Ρεζά έχουν γίνει αρκετές τελετές πένθους για υψηλόβαθμους Ιρανούς αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένης μιας τελετής τον Ιανουάριο του 2020 για τον στρατηγό των Φρουρών της Επανάστασης Κασέμ Σουλεϊμανί, ο οποίος σκοτώθηκε σε στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στο Ιράκ.

Φωτ. ΑΡ: Σιίτες Μουσουλμάνοι θρηνούν για τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ, κατά τη διάρκεια συμβολικής κηδείας, στη Νατζάφ του Ιράκ, την Κυριακή 1η Μαρτίου

