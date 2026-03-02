Επίθεση με μαχαίρι στο Εδιμβούργο – Πολλοί τραυματίες

Πολλοί άνθρωποι φέρεται να δέχτηκαν επίθεση με μαχαίρι από έναν άνδρα που έφερε πάνω του δύο μαχαίρια στο Εδιμβούργο της Σκωτίας, σύμφωνα με την Daily Mail.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, αστυνομικοί έχουν μεταβεί στη συνοικία Κάλντερ, δυτικά της πόλης, όπου κινείται ο ένοπλος άνδρας και έχουν καλέσει τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Ο Ουίλιαμ Ράμσεϊ, κάτοικος της περιοχής, είπε στην εφημερίδα ότι θεωρεί πως ο άνδρας αυτός βρίσκεται στο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας του.

Όπως είπε ο ίδιος: «Εσπασε κατάστημα της γειτονιάς και πιθανόν μαχαίρωσε δύο ανθρώπους, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί».

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Σκωτίας, Σκοτ ​​Κένεντι, δήλωσε ότι η «διαταραχή» έχει περιοριστεί και δεν πιστεύεται ότι υπάρχει ευρύτερος κίνδυνος για το κοινό.

Η αστυνομία δεν αντιμετωπίζει το περιστατικό ως τρομοκρατικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

