Αϊτή: Αεροπλάνο της Spirit Airlines χτυπήθηκε από σφαίρα κατά την προσγείωση

Αεροπλάνο της Spirit Airlines κατά τη διάρκεια προσγείωσης στην πρωτεύουσα της Αϊτής Πορτ-ο-Πρενς χτυπήθηκε από πυρά τη Δευτέρα, αναγκάζοντάς το να κατευθυνθεί προς τη Δομινικανή Δημοκρατία.

Το αεροπλάνο είχε αναχωρήσει από το Φορτ Λόντερντεϊλ της Φλόριντα ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ένα άτομο τουλάχιστον, μία αεροσυνοδός, χτυπήθηκε από τη σφαίρα.

Σύμφωνα με τα αμερικάνικα μέσα το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.