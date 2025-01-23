Αιθιοπία: Τουλάχιστον 25 νεκροί και 14 τραυματίες από ανατροπή λεωφορείου

Τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 14 τραυματίστηκαν σοβαρά όταν ένα λεωφορείο ανατράπηκε, από άγνωστους λόγους, στην επαρχία Αμχάρα της βόρειας Αιθιοπίας, σύμφωνα με ένα μέσο, το Fana Broadcasting Corporate, που πρόσκειται στην κυβέρνηση.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στη ζώνη του Βόρειο Ουόλο. Η αστυνομία είπε στο FBC ότι το λεωφορείο, που εκτελούσε το δρομολόγιο από την Κούρμπα στην πόλη Ντέσι, ανατράπηκε, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Τα τροχαία δυστυχήματα είναι συνηθισμένο φαινόμενο στην Αιθιοπία, μια χώρα 120 εκατομμυρίων κατοίκων, όπου οι δρόμοι είναι κακοσυντηρημένοι. Στα τέλη Δεκεμβρίου, περισσότεροι από 70 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένα φορτηγό που μετέφερε εργάτες έπεσε σε έναν ποταμό. Η τραγωδία αυτή ήταν η χειρότερη που έχει συμβεί στη χώρα τουλάχιστον από το έτος 2000.

Η Αφρική φιλοξενεί μόλις το 4% του παγκόσμιου στόλου αυτοκινήτων, αλλά το 2023 το 19% των θανάτων σε τροχαία δυστυχήματα καταγράφηκε σε αυτήν την ήπειρο, σύμφωνα με μια πρόσφατη έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Και, σε αντίθεση με άλλες περιοχές του κόσμου όπου καταγράφεται μείωση, ο αριθμός των θυμάτων από τροχαία στους αφρικανικούς δρόμους αυξήθηκε κατά 17% μεταξύ 2010-21.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

