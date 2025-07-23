Οικογένειες στη Βρετανία που θρηνούν μετά την τραγωδία της Air India πληροφορήθηκαν ότι τα λείψανα των αγαπημένων τους είχαν λανθασμένα ταυτοποιηθεί πριν την επαναπατρισμό τους.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο αεροπορικών δυστυχημάτων Τζέιμς Χίλι-Πρατ, οικογένειες αναγκάστηκαν να ακυρώσουν κηδείες όταν διαπιστώθηκε ότι τα φέρετρα δεν περιείχαν τις σορούς δικών τους ανθρώπων. Σε κάποιες περιπτώσεις, φέρετρα περιείχαν λείψανα περισσοτέρων του ενός θυμάτων.

Η αποκάλυψη έγινε από την ιατροδικαστή Δρ Φιόνα Γουίλκοξ, όταν επιχείρησε να επιβεβαιώσει τις ταυτότητες των θυμάτων μέσω ανάλυσης DNA, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στις 12 Ιουνίου, όταν ένα Boeing 787 Dreamliner, που κατευθυνόταν προς Λονδίνο, συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του Αχμενταμπάντ, σκοτώνοντας 241 επιβαίνοντες, εκ των οποίων 52 ήταν Βρετανοί πολίτες. Άλλοι 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο έδαφος και 67 τραυματίστηκαν σοβαρά.

Προκαταρκτική έκθεση της Ινδικής Υπηρεσίας Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων αποκάλυψε ότι οι διακόπτες παροχής καυσίμου μετακινήθηκαν στη θέση απενεργοποίησης, διακόπτοντας την παροχή καυσίμου στους κινητήρες.

Σοβαρές καταγγελίες για την ταυτοποίηση θυμάτων

Ο Χίλι-Πρατ, που εκπροσωπεί αρκετές βρετανικές οικογένειες, δήλωσε: «Οι οικογένειες το μόνο που ήθελαν ήταν να φέρουν πίσω τους ανθρώπους τους. Αντί αυτού, κάποιες έλαβαν λάθος λείψανα, γεγονός που τις έχει συγκλονίσει. Άλλοι έλαβαν αναμειγμένα μέλη, ενώ μια οικογένεια ακόμη δεν έχει λάβει τίποτα».

Η αποκάλυψη έρχεται λίγες ώρες πριν την κρατική επίσκεψη του πρωθυπουργού της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι στο Λονδίνο, όπου πρόκειται να συναντηθεί με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και να υπογράψουν σημαντική εμπορική συμφωνία.

