WSJ: «Ανοιχτός» ο Τραμπ σε σχέδιο δολοφονίας του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), δήλωσε στους συνεργάτες του ότι θα υποστήριζε τη δολοφονία του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, εάν αποδειχθεί απρόθυμος να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις των ΗΠΑ, όπως ο τερματισμός του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, σύμφωνα με νυν και πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει, ωστόσο ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα στη New York Post ότι «δεν είναι ευχαριστημένος» με την επιλογή του Χαμενεΐ για την ηγεσία του Ιράν, αφού προηγουμένως είχε χαρακτηρίσει τον διορισμό του «απαράδεκτο». Την περασμένη εβδομάδα ο Τραμπ έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θέλει να έχει λόγο στην επιλογή του ηγέτη για το Ιράν μετά την «άνευ όρων παράδοσή» του.

«Δεν περνάω όλα αυτά για να καταλήξουμε με έναν ακόμη Χαμενεΐ», δήλωσε ο Τραμπ στο περιοδικό Time την περασμένη εβδομάδα.



Όπως αναφέρει η WSJ, το Ισραήλ πιθανώς θα εκτελέσει μια επιχείρηση με στόχο την εξόντωση του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος ανακηρύχθηκε στη θέση αυτή την Κυριακή, σύμφωνα με έναν νυν και έναν πρώην Αμερικανό αξιωματούχο. Οι ίδιοι σημείωσαν ότι το Ισραήλ έχει αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στις επιχειρήσεις στοχοποίησης της ιρανικής ηγεσίας.

Ερωτηθείς πρόσφατα στο CNN αν ο Χαμενεΐ αποτελεί στόχο του Ισραήλ, ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Γκίντεον Σαάρ,απάντησε: «Θα πρέπει να περιμένετε και να δείτε».

Το Ισραήλ ήταν εκείνο που πραγματοποίησε την αεροπορική επιδρομή που σκότωσε τον πατέρα του, τον πρώην ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, καθώς και τη σύζυγο του νεότερου Χαμενεΐ.

Στην Ουάσιγκτον, ο νεότερος Χαμενεΐ θεωρείται σκληροπυρηνικός διάδοχος του πατέρα του, ο οποίος επιλέχθηκε προσωπικά από το Σώμα τοων Φρουρών της Επανάστασης. Οι δύο αξιωματούχοι που μίλησαν στο αμερικανικό ειδησεογραφικό μέσο εκτιμούν ότι είναι απίθανο να εγκαταλείψει την επιδίωξη του Ιράν για απόκτηση πυρηνικών όπλων ή να διαπραγματευτεί τον τερματισμό της σύγκρουσης με όρους ευνοϊκούς για τις ΗΠΑ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.