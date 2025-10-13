Ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, θα απονείμει στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, το Μετάλλιο του Νείλου, την ανώτατη τιμητική διάκριση του αιγυπτιακού κράτους για τις «σημαντικές του συνεισφορές στην προώθηση της ειρήνης, στην επίλυση συγκρούσεων και τον καθοριστικό του ρόλο στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα», όπως ανέφερε σήμερα ο εκπρόσωπος της αιγυπτιακής προεδρίας.

Το Περιδέραιο του Νείλου, γνωστό και ως Μετάλλιο του Νείλου, αποτελεί τη σημαντικότερη διάκριση της Αιγύπτου και συμβολίζει την ενότητα της Άνω και Κάτω Αιγύπτου μέσα από τον ζωοδότη ποταμό Νείλο. Είναι κατασκευασμένο από χρυσό, διακοσμημένο με φαραωνικά μοτίβα και πολύτιμους λίθους, και απονέμεται με προεδρικό διάταγμα σε αρχηγούς κρατών και προσωπικότητες που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην Αίγυπτο ή στην ανθρωπότητα.

Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi to award Trump the country’s highest honor, the Order of the Nile. pic.twitter.com/1IumHcCjhU — Clash Report (@clashreport) October 13, 2025

Μεταξύ όσων έχουν τιμηθεί στο παρελθόν με το Μετάλλιο του Νείλου συγκαταλέγονται ο Νομπελίστας χημικός Άχμεντ Ζεουέιλ, ο πρώην επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας Μοχάμεντ Ελ Μπαραντέι, ο συγγραφέας Ναγκίμπ Μαχφούζ, καθώς και ο καρδιοχειρουργός Μάγκντι Γιακούμπ και ο πρώην πρόεδρος Ανουάρ Ελ Σαντάτ.

Σε διεθνές επίπεδο, την ύψιστη αυτή τιμή έχουν λάβει επίσης ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζίμι Κάρτερ, για τον ρόλο του στη διαμεσολάβηση της ειρηνευτικής συμφωνίας Αιγύπτου–Ισραήλ που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον το 1979, η βασίλισσα Ελισάβετ Β΄, ο βασιλιάς Χουσεΐν της Ιορδανίας, ο αυτοκράτορας Χαϊλέ Σελασιέ της Αιθιοπίας και ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι, ο οποίος τιμήθηκε το 2023.



