Στο αιγυπτιακό θέρετρο Σαρμ ελ Σεΐχ, στην Ερυθρά Θάλασσα, θα ξεκινήσει το απόγευμα της Δευτέρας η Σύνοδος Κορυφής για τη Μέση Ανατολή και την Ειρήνη στη Γάζα, παρουσία και του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αιγύπτιος πρόεδρος αλ Σίσι, ο οποίος θα προεδρεύσει της Συνόδου, θα απονείμει στον Αμερικανό ομόλογό του το «Μετάλλιο του Νείλου», το υψηλότερο, πιο έγκριτο και πιο αναγνωρισμένο αιγυπτιακό παράσημο, που απονέμεται σε ηγέτες και σύμβολα χωρών που συμβάλλουν στην υπηρεσία του έθνους και της ανθρωπότητας.

#AMAY| President Sisi to award Trump the Order of the Nilehttps://t.co/P37Iz9ctj0 pic.twitter.com/c2aZIxpH5j — Egypt Independent (@EgyIndependent) October 13, 2025

Σύμφωνα με τον Πρέσβη Μοχάμεντ Ελ-Σενάουι, επίσημο εκπρόσωπο της αιγυπτιακής προεδρίας ο Ντόναλντ Τραμπ θα τιμηθεί με το Παράσημο του Νείλου «σε ένδειξη εκτίμησης για την εξαιρετική συμβολή του στην υποστήριξη των ειρηνευτικών προσπαθειών και την εκτόνωση των συγκρούσεων και - πιο πρόσφατα - για τον καθοριστικό του ρόλο στη διακοπή του πολέμου στη Γάζα».

Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi to award Trump the country’s highest honor, the Order of the Nile. pic.twitter.com/1IumHcCjhU — Clash Report (@clashreport) October 13, 2025

Κατά τη διάρκεια της Συνόδου, η οποία προβλέπεται πανηγυρική μετά την απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς, οι ΗΠΑ, η Αίγυπτος, το Κατάρ και η Τουρκία αναμένεται να υπογράψουν ένα έγγραφο που θα εγγυάται τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

Η Χαμάς ζήτησε σήμερα από τον Αμερικανό πρόεδρο και τους μεσολαβητές να φροντίσουν ώστε το Ισραήλ να μην ξεκινήσει και πάλι τον πόλεμο.

«Χαιρετίζουμε τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε ξεκάθαρα το τέλος του πολέμου που διεξήγαγε το Ισραήλ εναντίον της Λωρίδας της Γάζας», δήλωσε ο Χάζεμ Κάσεμ εκπρόσωπος της Χαμάς στο AFP.

«Ζητάμε από όλους τους μεσολαβητές και τους διεθνείς παράγοντες να συνεχίσουν να ελέγχουν τη συμπεριφορά του κατακτητή (σ.σ. του Ισραήλ) ώστε να φροντίσουν ότι δεν θα επαναλάβει την επιθετικότητά του εναντίον του λαού μας στη Γάζα», πρόσθεσε.

Περισσότεροι από 20 παγκόσμιοι ηγέτες θα συμμετάσχουν στη διάσκεψη αυτή, στην οποία θα συζητηθούν τα επόμενα βήματα βάσει του σχεδίου 20 σημείων του Τραμπ με στόχο την ειρήνη στη Λωρίδα της Γάζας έπειτα από δύο χρόνια πολέμου μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.