Αίγυπτος: Στους 13 οι νεκροί από την κατάρρευση του πενταώροφου κτιρίου

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα όταν κατέρρευσε ένα πενταώροφο κτίριο στο Κάιρο, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Αλ Αχράμ.

Μεταξύ των θυμάτων είναι και τα επτά μέλη μιας οικογένειας, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Το κτίριο βρισκόταν στη συνοικία Χανταγιέκ αλ Κόμπα, μια πυκνοκατοικημένη περιοχή στα βόρεια του κέντρου του Καΐρου. Οι διασώστες αναζητούν ακόμη εγκλβισμένους στα συντρίμμια.

#Cairo #Egypt🇪🇬- At least eight people killed and others injured from collapse of five-storey residential building in #HadayekAlQobba district, while rescue operation ongoing; Civil Protection officials have said pic.twitter.com/Zts9s3A0bQ