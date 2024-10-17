Αίγυπτος και Ιράν κάνουν έκκληση για μείωση εντάσεων

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντέλ Φάταχ αλ Σίσι έκαναν έκκληση σήμερα για μείωση των εντάσεων στην περιοχή κατά τη συνάντηση που είχαν στο Κάιρο.

Η επίσκεψη του Αραγτσί στην Αίγυπτο, η πρώτη ενός Ιρανού υπουργού Εξωτερικών από το 2013, πραγματοποιείται καθώς η Τεχεράνη πολλαπλασιάζει τις διπλωματικές διαβουλεύσεις στην προσπάθεια να μειώσει τις εντάσεις στην περιοχή έπειτα από τα πλήγματα που εξαπέλυσε εναντίον του Ισραήλ την 1η Οκτωβρίου προκαλώντας φόβους για αντίποινα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αιγυπτιακής προεδρίας, οι δύο ηγέτες συζήτησαν για "την ανάγκη να τεθεί τέλος στην κλιμάκωση στην περιοχή" και να "ενισχυθούν οι προσπάθειες υπέρ της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και στον Λίβανο".

Το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων μετέδωσε πως ο Σίσι και ο Αραγτσί "συμφώνησαν για την επείγουσα ανάγκη να ενταθούν οι προσπάθειες ώστε να τεθεί τέλος στα εγκλήματα στη Γάζα και στην επίθεση εναντίον του Λιβάνου, να βοηθηθούν οι εκτοπισμένοι και να αποτραπεί η επέκταση της φιλοπόλεμης πολιτικής του σιωνιστικού καθεστώτος", μια αναφορά στο Ισραήλ.

Έπειτα από δεκαετίες τεταμένων σχέσεων, η Τεχεράνη και το Κάιρο ξεκίνησαν μια σταδιακή επαναπροσέγγιση τα τελευταία χρόνια, με τις διπλωματικές ανταλλαγές να αυξάνονται αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος στη Γάζα.

Η Αίγυπτος έχει παίξει ιστορικά ρόλο κλειδί μεσολαβητή ανάμεσα σε Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους αξιωματούχους, περιλαμβανομένης της Χαμάς που υποστηρίζεται από το Ιράν.

Ωστόσο οι προσπάθειες αυτές, όπως και εκείνες του Κατάρ και των ΗΠΑ, δεν έχουν καταφέρει να εξασφαλίσουν μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στον πόλεμο στη Γάζα που έχει επεκταθεί και στον Λίβανο.

Μετά την Αίγυπτο, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να επισκεφθεί την Τουρκία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.