Έφοδος των δυνάμεων ασφαλείας για την αποτροπή «τρομοκρατικής» συνωμοσίας, αποδοθείσας στο κίνημα Χασμ, τον φερόμενο ως ένοπλο βραχίονα των Αδελφών Μουσουλμάνων –παράταξης εκτός νόμου στην Αίγυπτο για πάνω από μια δεκαετία–, είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, γνωστοποίησε χθες το αιγυπτιακό υπουργείο Εσωτερικών με δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Κατά τη διάρκεια της εφόδου σε «κρησφύγετο μαχητών», σε πυκνοκατοικημένο προάστιο του κέντρου της αιγυπτιακής πρωτεύουσας, δύο ύποπτοι «άρχισαν να ρίχνουν στην τύχη εναντίον δυνάμεων (επιβολής της τάξης) και στον περιβάλλοντα χώρο», σκοτώνοντας διερχόμενο, προτού πέσουν νεκροί, αναφέρει η ανακοίνωση.

Η έφοδος οργανώθηκε στη βάση πρόσφατων πληροφοριών κατά τις οποίες το κίνημα Χασμ, που χαρακτηρίζεται από το Κάιρο ο ένοπλος βραχίονας των Αδελφών Μουσουλμάνων, «προετοιμαζόταν να ξαναρχίσει τις εχθρικές δραστηριότητές του στοχοποιώντας εγκαταστάσεις ασφαλείας και οικονομικές» υποδομές, πάντα κατά την ανακοίνωση.

Το δελτίο Τύπου αναφέρει τα ονόματα πέντε φερόμενων ηγετών της «συνωμοσίας»: είναι όλοι μέλη του κινήματος Χασμ κι έχουν όλοι καταδικαστεί ερήμην να εκτίσουν ποινές ισόβιας κάθειρξης, για σειρά επιθέσεων που είχαν διαπραχτεί στην Αίγυπτο μετά την ανατροπή το 2013 του ισλαμιστή εκλεγμένου προέδρου Μοχάμεντ Μούρσι.

Οι Αδελφοί Μουσουλμάνοι τέθηκαν εκτός νόμου μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα και την έλευση στην εξουσία του στρατηγού Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, νυν προέδρου της Αιγύπτου. Χιλιάδες μέλη της παράταξης φυλακίστηκαν.

Το κίνημα Χασμ, στο οποίο αποδόθηκαν απόπειρες δολοφονίας και βομβιστικές επιθέσεις την περίοδο μεταξύ του 2016 και του 2019, έχει πλέον σχεδόν εξαφανιστεί από τη δημόσια θέα.

Μετά την ανατροπή του Μοχάμεντ Μούρσι, η κυβέρνηση του προέδρου Σίσι αυτοπροβάλλεται ως εγγυήτρια της επιστροφής στην «ειρήνη και την ασφάλεια» — όμως μια δεκαετία και πλέον καταστολής έχει στραγγαλίσει σχεδόν κάθε μορφή διαφωνίας, καταγγέλλουν οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε χθες πως ένας από τους υπόπτους οι οποίο σκοτώθηκαν κατά την ανταλλαγή πυρών είχε λάβει προχωρημένη στρατιωτική εκπαίδευση «σε γειτονική χώρα» προτού μπει παράνομα στην Αίγυπτο για να διαπράξει επιθέσεις.

Η ανακοίνωση του υπουργείου δημοσιοποιήθηκε αφού κυκλοφόρησε αυτόν τον μήνα σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης βίντεο στο οποίο εικονίζονται ένοπλοι καθώς εκπαιδεύονται στην έρημο, γυμνάσια με χρήση πραγματικών πυρών που αποδόθηκαν στη Χασμ.





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

