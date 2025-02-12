Ουκρανικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν για να απωθήσουν αιφνιδιαστική ρωσική αεροπορική επιδρομή στο Κίεβο, έκαναν γνωστό οι αρχές τις πρώτες πρωινές ώρες.

«Έχει πολλή φασαρία στην πρωτεύουσα» ανέφερε ο Βιτάλι Κλίτσκο, ο δήμαρχος του Κιέβου, μέσω Telegram. «Επιχειρούν μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας. Μείνετε στα καταφύγια!»

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε πως εξαπολύθηκε ρωσική επιδρομή με βαλλιστικούς πυραύλους. Κηρύχθηκε συναγερμός μόλις καθώς άρχιζε.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς μεταδίδει πως ακούγονταν ισχυρές εκρήξεις που έμοιαζαν να οφείλονται σε αναχαιτίσεις πριν από λίγο.

Οι Ρωσικοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί, οι οποίοι έγιναν σε πέντε συνοικίες του Κιέβου, ιδίως με βαλλιστικούς πύραυλους, στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον έναν άνθρωπο, ανακοίνωσε νωρίς σήμερα το πρωί ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram.

«Κατά τις πρώτες πληροφορίες, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στη συνοικία Ποντίλσκι», στο κέντρο, ανέφερε ο δήμαρχος προσθέτοντας ακόμη πως εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε οικόπεδο που ανήκει σε ιδιωτική εταιρεία.

