Ιράν: Κλειστές οι υπηρεσίες και τα σχολεία λόγω ακραίου ψύχους

Η ιρανική κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει σήμερα τα σχολεία και τις δημόσιες υπηρεσίες στην Τεχεράνη και σε πάνω από 20 από τις 31 επαρχίες της χώρας, για να εξοικονομήσει ενέργεια λόγω του κύματος ψύχους, όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

«Λόγω του ακραίου ψύχους, του πάγου, των χιονοπτώσεων και της ανάγκης να μειωθεί η ενεργειακή κατανάλωση, γραφεία και σχολεία έκλεισαν σε αρκετές επαρχίες», όπως ανακοίνωσε το πρακτορείο Mehr.

Οι θερμοκρασίες υποχώρησαν τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη στους -19°C στη Χαμαντάν (δυτικά), η πόλη με το μεγαλύτερο ψύχος στη χώρα, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Στα δυτικά, σε απόσταση περίπου 300 χιλιομέτρων από την Τεχεράνη, 60 χωριά που περικλείονται από τα όρη Ζάγκρος έχουν αποκλειστεί λόγω του χιονιού, σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim που ανέφερε ότι είναι σε εξέλιξη η εναέρια μεταφορά βοήθειας.

Μπλακ άουτ εν μέσω ψύχους

Χθες βράδυ σε πολλές συνοικίες στην Τεχεράνη σημειώθηκε διακοπή της ηλεκτροδότησης, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, που αποδόθηκε «στην παροχή αερίου σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας».

Εκτός της πρωτεύουσας Τεχεράνης, πάνω από 20 επαρχίες, μεταξύ των οποίων αυτής της Αλμπόρζ στα σύνορα, της Ισφαχάν και της Γιαζντ (κέντρο) καθώς επίσης του Κουρδιστάν και του Χαμαντάν (δυτικά), της Φαρς (νότια) και της Χορασάν Ραζαβί (βορειοδυτικά), έχουν επηρεαστεί από τα μέτρα αυτά.

Το Ιράν είναι κολοσσός σε ενεργειακό επίπεδο καθώς διαθέτει από τους μεγαλύτερους στον κόσμο πόρους σε αέριο και πετρέλαιο.

Ωστόσο τους τελευταίους μήνες η χώρα έχει αναγκαστεί να επιβάλει περιορισμούς στην κατανάλωση ρεύματος καθώς και το αέριο και τα καύσιμα δεν επαρκούν για να τροφοδοτήσουν τους σταθμούς παραγωγής, κυρίως σε μια περίοδο ψύχους όταν η ζήτηση για ενέργεια καταγράφει άλμα λόγω των αυξημένων αναγκών για θέρμανση.

Η Tavanir, η εθνική εταιρία ενέργειας, διαβεβαίωσε ότι κάνει ό,τι χρειάζεται για τη λειτουργία των σταθμών της αλλά προειδοποίησε ότι η χώρα θα πρέπει να μειώσει κατά 10% την κατανάλωση αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Το Ιράν επικαλείται τακτικά τις ακραίες καιρικές συνθήκες και τις ελλείψεις σε καύσιμα για να θέσει σε αναγκαστική αργία τους δημόσιους υπαλλήλους και να κλείσει τις δημόσιες υπηρεσίες.

Στην Τεχεράνη και σε περίπου 20 επαρχίες, αντίστοιχα μέτρα είχαν ήδη ληφθεί το Σάββατο, εργάσιμη ημέρα στο Ιράν, για να εξοικονομηθεί ενέργεια.

Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες προβλέπουν για σήμερα «έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους σε 13 επαρχίες, καθώς και χιονοπτώσεις σε περιοχές με μεγάλο υψόμετρο», κυρίως στο βόρειο μέρος της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

