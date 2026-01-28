Ένας άνδρας επιτέθηκε στη Δημοκρατική βουλευτή των ΗΠΑ Ιλχάν Ομάρ και την ψέκασε με ένα υγρό με άσχημη μυρωδιά κατά τη διάρκεια ομιλίας της στη Μινεάπολη την Τρίτη, καθώς εκείνη επέκρινε τις ενέργειες της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) των ΗΠΑ στη Μινεσότα.

Βίντεο δείχνουν έναν άνδρα να ορμάει προς την Αμερικανίδα βουλευτή στο βήμα και να την ψεκάζει με υγρό. Ένας μεγαλόσωμος άνδρας τον άρπαξε αμέσως και τον έριξε στο έδαφος. Η Ομάρ έκανε μερικά βήματα προς τον άνδρα με το χέρι της σηκωμένο πριν τον ακινητοποιήσουν και συνέχισε την ομιλία της μετά από ένα σύντομο διάλειμμα.

NEW -- Rep. Ilhan Omar was just charged by a man at a town hall event in Minneapolis. Crowd says he "sprayed her" with something.



You can hear Omar demand to continue the town hall -- and she's back to speaking now from the podium. pic.twitter.com/4OpSWHo0Z9 — Jay O'Brien (@jayobtv) January 28, 2026

Η αστυνομία της Μινεάπολης ανέφερε ότι αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο παρατήρησαν τον άνδρα να χρησιμοποιεί μια σύριγγα για να ψεκάσει με άγνωστο υγρό την Ομάρ. Η αστυνομία τον συνέλαβε αμέσως για επίθεση τρίτου βαθμού και δήλωσε ότι η Ομάρ δεν τραυματίστηκε. Εγκληματολόγοι έσπευσαν να διερευνήσουν το περιστατικό, ανέφερε η αστυνομία.

«Την ψέκασε με κάτι», ακούστηκε να λέει μια γυναίκα στην αίθουσα, ενώ πολλοί σχολίασαν την άσχημη μυρωδιά. «Χρειάζομαι μια χαρτοπετσέτα», σχολίασε η Ομάρ καθώς ο άνδρας απομακρύνθηκε, προτού πει «Θα συνεχίσουμε».

Η Ομάρ επέκρινε την ICE και την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ όταν ο άνδρας της επιτέθηκε και της ζήτησε να παραιτηθεί μετά τον θάνατο δύο Αμερικανών πολιτών από πυροβολισμούς στη Μινεάπολη τις τελευταίες εβδομάδες κατά τη διάρκεια της ενίσχυσης της μεταναστευτικής νομοθεσίας από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Η ICE δεν μπορεί να μεταρρυθμιστεί, δεν μπορεί να αποκατασταθεί, πρέπει να την καταργήσουμε οριστικά. Και η υπουργός, Κρίστι Νόεμ, πρέπει να παραιτηθεί ή να παραπεμφθεί», δήλωσε η Όμαρ, καθώς το πλήθος στην αίθουσα χειροκροτούσε.

Στη συνέχεια, ο άντρας όρμησε προς το μέρος της και την ψέκασε με το υγρό λέγοντας: «ΕΣΥ πρέπει να παραιτηθείς».

JUST NOW: Ilhan Omar is sprayed with a liquid by a man who is then tackled to the ground at her town hall: “We will continue! These fucking assholes are not gonna get away with this! Here is the reality that people like this ugly man don’t understand — we are Minnesota Strong.… pic.twitter.com/8YKnaFet1w — Marco Foster (@MarcoFoster_) January 28, 2026

Η Ομάρ έχει δεχθεί συχνά πολιτικές επιθέσεις από τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος κάποτε την αποκάλεσε «σκουπίδι».

Κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Αϊόβα την Τρίτη, ο Τραμπ είπε ότι η Ομάρ δεν αγαπά τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Πρέπει να δείξουν ότι αγαπούν τη χώρα μας, πρέπει να είναι περήφανοι», είπε ο Τραμπ αναφερόμενος στους μετανάστες. «Όχι σαν την Ιλχάν Ομάρ», πρόσθεσε.

