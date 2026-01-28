Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ αποδεσμεύουν κεφάλαια που είχαν παγώσει εξαιτίας κυρώσεων

Οι αρχές των ΗΠΑ άρχισαν να αποδεσμεύουν κεφάλαια της Βενεζουέλας που παρέμεναν ως τώρα παγωμένα εξαιτίας κυρώσεων, δήλωσε χθες Τρίτη η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκεζ.

Κυρώσεις σε ισχύ από το 2019 οδήγησαν στη δέσμευση πόρων της Βενεζουέλας, στους οποίους όμως είναι πλέον εφικτή η πρόσβαση, χάρη σε συμφωνίες ανάμεσα στην προσωρινή πρόεδρο και την κυβέρνηση των ΗΠΑ, μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση κατά την οποία αιχμαλωτίστηκε ο Νικολάς Μαδούρο την 3η Ιανουαρίου.

«Βρισκόμαστε στη διαδικασία αποδέσμευσης πόρων της Βενεζουέλας, οι οποίοι ανήκουν στον λαό της Βενεζουέλας», είπε κατά τη διάρκεια παρέμβασής της που αναμεταδόθηκε τηλεοπτικά η Ροντρίγκεζ.

«Αυτό θα μας επιτρέψει να επενδύσουμε μεγάλα κεφάλαια στον εξοπλισμό των νοσοκομείων, σε υλικό που αγοράζουμε από τις ΗΠΑ και από άλλες χώρες», πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει το ύψος των κεφαλαίων που έχουν αποδεσμευτεί.

«Επαναλαμβάνω αυτό που είπα στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ: αποκαταστήσαμε διαύλους επικοινωνίας με σεβασμό, πολιτισμένης, τόσο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ όσο και με τον υπουργό (σ.σ. Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο) Ρούμπιο, με τους οποίους ορίσαμε ατζέντα εργασίας», συνέχισε η Ροντρίγκεζ.

Ο ανατραπείς πρόεδρος Μαδούρο εκτιμούσε το 2022 ότι τα κεφάλαια που είχαν παγώσει εξαιτίας αμερικανικών και διεθνών κυρώσεων ανέρχονταν σε περίπου 30 δισεκατομμύρια δολάρια.

Αφότου ανέλαβε καθήκοντα προσωρινής προέδρου την 5η Ιανουαρίου και υπό πίεση της Ουάσιγκτον η Ροντρίγκεζ υπέγραψε συμφωνίες με τις ΗΠΑ για το πετρέλαιο, κίνησε στο κοινοβούλιο νομοθετικές πρωτοβουλίες, ιδίως νόμο για την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων, απελευθέρωσε κρατούμενους που η αντιπολίτευση και ΜΚΟ χαρακτήριζαν πολιτικούς και κάλεσε να κλειστούν συμφωνίες με την αντιπολίτευση.

Την Κυριακή ωστόσο αξίωσε οι ΗΠΑ να μην επεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας της Λατινικής Αμερικής, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ έχει πει πως θα «υπαγορεύει» τις αποφάσεις στη χώρα «μέχρι νεοτέρας».

Σύμφωνα με το κείμενο ομιλίας που αναμένεται να εκφωνήσει εντός της ημέρας, πάντως διανεμήθηκε εκ των προτέρων στον Τύπο χθες Τρίτη, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Ρούμπιο θα προειδοποιήσει ότι η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να καταφύγει εκ νέου στη χρήση στρατιωτικής ισχύος αν η κυβέρνηση στο Καράκας δεν συνεργαστεί κατά τρόπο που βρίσκει ικανοποιητικό, μερικές εβδομάδες μετά τη θεαματική επιχείρηση που οδήγησε στην αιχμαλώτιση του Νικολάς Μαδούρο.

Πηγή: skai.gr

