Νέα επιδείνωση του καιρού από σήμερα το απόγευμα και από τα δυτικά , με νοτιάδες , βροχές και καταιγίδες.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τετάρτη  αρχικά δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές , ωστόσο από το απόγευμα και από τα Δ – ΒΔ θα αρχίσουν και πάλι βροχές ,σποραδικές καταιγίδες και χιόνια στα ΒΔ ορεινά Οι άνεμοι  βαθμιαία θα γίνουν ΝΔ  5 με 7 μποφόρ   Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι  έως 15 με 17 βαθμούς , Κυκλάδες , Κρήτη και Δωδεκάνησα έως 18 με 19 βαθμούς.

Την Πέμπτη βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Χιόνια θα πέσουν στα Κ και Β ορεινά.   Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΝΔ   5 με 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.  .

Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι άστατος με τις βροχές και τις τοπικές καταιγίδες να εκδηλώνονται κυρίως στα Δ , τα ΒΑ  , στο Α Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ 4 με 6 και στα νότια τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.  

Τέλος συνεχίζεται ο άστατος καιρός το Σ/Κ με τις βροχές και τις καταιγίδες να εκδηλώνονται κυρίως στα Δ , τα Κ και Ν

Αττική

Καιρός σήμερα Λίγη συννεφιά που από το απόγευμα θα αυξηθεί.    Άνεμοι:  ΝΔ 4 με 6 μποφόρ . Θερμοκρασία: έως 16  βαθμούς .

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα πιθανότητα βροχής προς το βράδυ Θερμοκρασία: έως 15 βαθμούς.

