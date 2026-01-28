Σήμερα Τετάρτη αρχικά δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές , ωστόσο από το απόγευμα και από τα Δ – ΒΔ θα αρχίσουν και πάλι βροχές ,σποραδικές καταιγίδες και χιόνια στα ΒΔ ορεινά Οι άνεμοι βαθμιαία θα γίνουν ΝΔ 5 με 7 μποφόρ Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 15 με 17 βαθμούς , Κυκλάδες , Κρήτη και Δωδεκάνησα έως 18 με 19 βαθμούς.

Την Πέμπτη βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Χιόνια θα πέσουν στα Κ και Β ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΝΔ 5 με 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. .

Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι άστατος με τις βροχές και τις τοπικές καταιγίδες να εκδηλώνονται κυρίως στα Δ , τα ΒΑ , στο Α Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ 4 με 6 και στα νότια τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος συνεχίζεται ο άστατος καιρός το Σ/Κ με τις βροχές και τις καταιγίδες να εκδηλώνονται κυρίως στα Δ , τα Κ και Ν

Αττική

Καιρός σήμερα Λίγη συννεφιά που από το απόγευμα θα αυξηθεί. Άνεμοι: ΝΔ 4 με 6 μποφόρ . Θερμοκρασία: έως 16 βαθμούς .

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα πιθανότητα βροχής προς το βράδυ Θερμοκρασία: έως 15 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

