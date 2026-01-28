Πώς θα «φακελωθούν» όλα τα χρέη κάθε νοικοκυριού

Του Βαγγέλη Δουράκη

«Ακτινογραφία» των χρεών πάνω από 2.000 ευρώ κάθε ελληνικού νοικοκυριού θα έχουν πλέον στα χέρια τους χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, servicers και εταιρείες leasing: Η Τράπεζα της Ελλάδας ενεργοποίησε τον «Μεγάλο Αδελφό», μια ειδική πλατφόρμα που καταγράφει όλες τις οφειλές φυσικών προσώπων και εταιρειών. Έτσι, έγινε το πρώτο βήμα για το «φακέλωμα» των χρεών κάθε πολίτη, είτε αυτά αφορούν σε τράπεζες είτε έχουν να κάνουν με λογαριασμούς για φως, νερό, τηλέφωνο ή ακόμη και για ενοίκια.

Η αρχή λοιπόν γίνεται από την ΤτΕ με το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων (ΚΜΠ), που είναι ήδη ενεργό: Η συγκεκριμένη πλατφόρμα συνιστά μια ολοκληρωμένη βάση δεδομένων, που εκτός από τις οφειλές προς τις τράπεζες -τις οποίες τηρεί ούτως ή άλλως ο «Τειρεσίας»- συγκεντρώνει και τα χρέη στις εταιρείες διαχείρισης, στις οποίες έχει μεταφερθεί το μεγαλύτερο τμήμα του ιδιωτικού χρέους.

Ο νέος big brother της Τράπεζας της Ελλάδας

Το ΚΜΠ -σε αντίθεση µε τον «Τειρεσία» που εκδίδει βαθμολογία για λογαριασμό των πιστωτών- δεν αξιολογεί τη συναλλακτική συμπεριφορά των πολιτών και δεν εκδίδει βαθμολογία. Ο ρόλος του είναι µόνο να συγκεντρώνει στοιχεία, εντούτοις σε αυτά τα στοιχεία πέρα από τον ίδιο τον οφειλέτη έχουν πρόσβαση τόσο τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όσο και οι servicers, αλλά και οι εταιρείες leasing.

Η εξέλιξη αυτή για τους χρηματοπιστωτικούς φορείς έχει και μια πρακτική διάσταση: Γνωρίζοντας πόσο «ανοιχτός» είναι ένας πολίτης και το κατά πόσο εξυπηρετεί τα χρέη του ή όχι, μπορούν αναλόγως να διαμορφώσουν εξατομικευμένα προϊόντα χορηγήσεων, με άλλα λόγια δάνεια «κομμένα και ραμμένα» στις οικονομικές δυνατότητες κάθε πελάτη.

Το ΚΠΜ είναι στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://ccr.bankofgreece.gr/ και εκεί συλλέγονται και αποθηκεύονται σε αναλυτική βάση το ιστορικό πληρωμών, τα είδη των παρεχόμενων εξασφαλίσεων και κάθε άλλη πληροφορία που σχετίζεται με κάθε μορφής πίστωση προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα από πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα, που έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ελλάδα, καθώς και από υποκαταστήματα αλλοδαπών πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Κάθε οφειλέτης έχει τη δυνατότητα της επισκόπησης της πιστωτικής του κατάστασης που αφορά σε δεδομένα που αναγγέλλονται από τους πιστωτές στο ΚΜΠ, μέσω της λήψης Πιστωτικής Έκθεσης, η οποία χορηγείται χωρίς οικονομική επιβάρυνση, κατόπιν υποβολής σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης. Έχει επίσης τη δυνατότητα να υποβάλλει δωρεάν ηλεκτρονική αίτηση αμφισβήτησης των δεδομένων που περιλαμβάνονται στην Πιστωτική Έκθεση.

Αντίστοιχα, οι συνδεδεμένοι στο ΚΜΠ πιστωτές χρησιμοποιούν τα δεδομένα που αυτό τους παρέχει, με σκοπό να βελτιώσουν την ποιότητα και την πληρότητα των πιστωτικών πληροφοριών για τους οφειλέτες με τους οποίους έχουν συνάψει ή πρόκειται να συνάψουν σύμβαση πίστωσης και να ενισχύσουν έτσι τη δυνατότητα αξιολόγησης και διαχείρισης του πιστωτικού τους κινδύνου.

Στο ΚΜΠ συλλέγονται σε μηνιαία βάση και αποθηκεύονται αναλυτικά δεδομένα για κάθε μορφής πίστωση, ίση ή μεγαλύτερη του ποσού των 2.000 ευρώ (ανά πιστωτή και ανά οφειλέτη) για φυσικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις και του ποσού των 5.000 ευρώ (ανά πιστωτή και ανά οφειλέτη) για νομικά πρόσωπα.

Έρχονται και άλλα Μητρώα για τα χρέη των πολιτών

Το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων διαφέρει από το Μητρώο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης το οποίο θα τηρείται στη Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και θα συγκεντρώνει όλες τις οφειλές προς το ∆ημόσιο.

Το Μητρώο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (ΜΠΑ), που αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους και θα συμπληρωθεί µε το Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους (ΜΠΙΧ), το οποίο, όταν ολοκληρωθεί, θα έχει διαλειτουργικότητα µε τα άλλα δύο μητρώα –της ΤτΕ και της Γενικής Γραμματείας– έτσι ώστε να έχει συγκεντρωτική εικόνα του ιδιωτικού χρέους, είτε πρόκειται για οφειλές προς το Δημόσιο είτε προς χρηματοδοτικούς φορείς.

Έπειτα από αίτηση του ενδιαφερόμενου θα μπορεί να χορηγεί πιστοποιητικό φερεγγυότητας.

Με τον τρόπο αυτό, κάποιος που δεν έχει επιβαρυμένο πιστωτικό προφίλ θα μπορεί -θεωρητικά- να διαπραγματευτεί π.χ. ένα καλύτερο ενοίκιο ή καλύτερους όρους σε μια ιδιωτική συμφωνία, σε αντίθεση µε κάποιον άλλο που βαρύνεται από ληξιπρόθεσμες οφειλές είτε προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία είτε προς άλλους φορείς του ιδιωτικού τομέα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.