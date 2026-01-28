Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν: Τσάι χωρίς... καζάν ντιπί

Την Τρίτη αναφέραμε την... παρέμβαση της Μαρίας Καρυστιανού για τα ελληνοτουρκικά, αλλά πολύς λόγος γίνεται και στην Τουρκία για τη σύγκληση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας.

Η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου, συγκεκριμένα πριν από την έναρξη του Ραμαζανιού (18 Φεβρουαρίου), αλλά ακριβής ημερομηνία δεν υπάρχει ακόμη.

Πάντως τουρκικά μέσα ενημέρωσης τονίζουν ότι δεν πρόκειται απλώς για μια «συζήτηση για τσάι», παρά τη χαώδη απόσταση των δύο πλευρών σε ζητήματα διεθνούς δικαίου.

Πέρα από το... διαχρονικό ζήτημα των διαφορών στο Αιγαίο, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η ατζέντα θα περιλαμβάνει τον διπλασιασμό του διμερούς εμπορίου στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια, τη συνεργασία στον τομέα της ενέργειας και την κοινή διαχείριση της μετανάστευσης.

Η Τουρκία είναι έτοιμη για μια λύση «win-win» (kazan-kazan) για το Αιγαίο τονίζουν οι Τούρκοι αξιωματούχοι, αλλά η Αθήνα θα πει «ευχαριστώ δεν θα πάρω» στο... kazandibi της Άγκυρας, και πέραν της τεϊοποσίας θα εστιάσει ακριβώς στους τομείς συνεργασίας των δύο χωρών επιμένοντας στις κόκκινες γραμμές της. «Τσάι και συμπάθεια», με διμερή συνεργασία όπου είναι δυνατόν. Αλλά μέχρι εκεί.

Οι κλήσεις γεμίζουν τα ιταλικά ταμεία

Πραγματικό χρυσωρυχείο αποδεικνύονται οι τροχαίες παραβάσεις στην Ιταλία, με τα πρόστιμα να λειτουργούν πλέον ως σταθερή και ιδιαίτερα αποδοτική πηγή εσόδων για τους δήμους. Το 2025 τα δημοτικά ταμεία γέμισαν με σχεδόν 1,9 δισ. ευρώ, χάρη σε κλήσεις, ραντάρ και κάμερες που δουλεύουν... αδιάκοπα.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι παραβάσεις έχουν εξελιχθεί σε έναν ιδιότυπο μηχανισμό χρηματοδότησης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μόνο την τελευταία πενταετία, οι Ιταλοί οδηγοί έχουν πληρώσει συνολικά 8,5 δισ. ευρώ, ποσό που μεταφράζεται σε περίπου 142 ευρώ κατά κεφαλήν. Κι όλα αυτά χωρίς να υπολογίζεται το «ψυχολογικό κόστος» κάθε φακέλου με κλήση στο γραμματοκιβώτιο.

Πρωταθλήτρια στις εισπράξεις αναδείχθηκε η Λομβαρδία, με έσοδα που άγγιξαν τα 445,8 εκατ. ευρώ, αφήνοντας πίσω την Τοσκάνη και την Εμίλια-Ρομάνια. Σε επίπεδο δήμων, το Μιλάνο κρατά τα σκήπτρα, με σχεδόν 170 εκατ. ευρώ, ενώ ακολουθούν η Ρώμη και η Φλωρεντία, αποδεικνύοντας ότι όσο πιο τουριστική και πυκνοκατοικημένη η πόλη, τόσο πιο «επικερδής» η αυστηρή αστυνόμευση.

Επισήμως, ο στόχος παραμένει η οδική ασφάλεια και η μείωση των ατυχημάτων. Ανεπισήμως, όμως, δύσκολα περνά απαρατήρητο ότι τα πρόστιμα έχουν εξελιχθεί σε έναν από τους πιο αξιόπιστους συμμάχους των δημοτικών προϋπολογισμών. Και όσο οι οδηγοί επιμένουν να πατούν γκάζι ή να αγνοούν πινακίδες, τα ταμεία θα συνεχίσουν να… χαμογελούν.

Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα

Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα...η ώρα του αποχωρισμού. Αυτή η ώρα πλησιάζει για τον επικεφαλής της Fed Τζερόμ Πάουελ και κάπως θα πρέπει να αποχαιρετήσει τον Ντόναλντ Τραμπ.

Τον άνθρωπο που αρχικά τον έκανε πρόεδρο στην πρώτη του θητεία και στη δεύτερη του έχει βγάλει το λάδι. Ύβρεις, λεκτικές επιθέσεις, ποινικές διώξεις.

Με την θητεία του Πάουελ να λήγει σύντομα, σήμερα η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ανακοινώνει την απόφασή της για τα επιτόκια.

Θα έχουμε μια ακόμη μείωση ή θα κάνει ο Πάουελ εκείνο το δωράκι του αποχαιρετισμού που λέγαμε. Η προηγούμενη συνεδρίαση πάντως είχε εξελιχθεί σε θρίλερ και τίποτα δεν προδικάζει και τη σημερινή απόφαση.

Μέχρι το βράδυ θα ξέρουμε...

Πάρτι στο ΧΑ με καλεσμένες τις τράπεζες

Ξεπέρασε και τις 2.300 μονάδες το χρηματιστήριο με κύριο καύσιμο τις τραπεζικές μετοχές. Η ανακοίνωση του MSCI ότι εξετάζει την αναβάθμιση του ΧΑ σε ανεπτυγμένη αγορά έφερε ντελίριο ενθουσιασμού στους επενδυτές.

Εκτός όμως από αυτό ο MSCI είχε και ένα επιπλέον δωράκι. Σε σημείωμά του έδωσε στο φως τις 20 μετοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις για να ενταχθούν σε καθεστώς ανεπτυγμένης αγοράς.

Από αυτή τη λίστα φυσικά δεν λείπουν και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες.

Οι υπόλοιπες εταιρείες που πληρούν τις προϋποθέσεις είναι οι ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, Aktor, Βιοχάλκο, Lamda, Jumbo, Motor Oil, Titan, Cenergy, Aegean, Intralot, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Sarantis, ΔΑΑ και Helleniq Energy.

Ξυπνάει (;) η Ευρώπη

Ιστορική εμπορική συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Ινδίας είχαμε χθες. Μετά από 20 χρόνια διαπραγματεύσεων οι δύο πλευρές έκλεισαν το μεγάλο deal. Ή αλλιώς τη "μητέρα όλων των συμφωνιών" που λέει και η Φον ντερ Λάιεν.

Η μείωση ή σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και η εξάλλειψη των δασμών, βρίσκεται σε πρώτο πλάνο στην ιστορική εμπορική συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Ινδίας. Θα καταργηθούν ή θα μειωθούν οι δασμοί στο 96,6% των εξαγωγών εμπορευμάτων της ΕΕ.

Οι δασμοί Τραμπ φέρνουν αλλαγές στην σκακιέρα και νέους παίκτες στο προσκήνιο. Στο πλαίσιο αυτό, η συμφωνία με την Ινδία είναι η πρώτη σημαντική κίνηση της ΕΕ που δείχνει να ξυπνάει από τον λήθαργο.

Αν θα συνεχιστεί η αφύπνιση ή ήταν απλά ένα διάλειμμα από τον βαθύ ύπνο θα το δείξει ο χρόνος.

Πηγή: skai.gr

