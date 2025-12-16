Οι κυρώσεις που αποσκοπούσαν στην αποδυνάμωση της Ρωσίας απέτυχαν και γονάτισαν τις δυτικές οικονομίες, υποστήριξε το βράδυ της Δευτέρας ο Ιταλός αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ματέο Σαλβίνι, σύμφωνα με την Corriere della Sera.

«Απλώς επισημαίνω ότι μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου, 19 πακέτα κυρώσεων γονάτισαν τις δυτικές οικονομίες και οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος των ιταλικών οικογενειών έχουν εκτοξευθεί στα ύψη», είπε.

Σύμφωνα με τον πολιτικό, αυτός ο λόγος τον αναγκάζει να μιλήσει με προσοχή για τη στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης λόγω της αντίληψης για στρατιωτική απειλή για την ήπειρο από τη Μόσχα.

«Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτό. Άλλωστε, αν ο Χίτλερ και ο Ναπολέων δεν τα κατάφεραν με τις ρωσικές εκστρατείες τους για την κατάκτηση της Μόσχας, τότε είναι απίθανο να πετύχουν η Κάια Κάλας, ο Μακρόν και ο Στάρμερ και ο Μερτς», πρόσθεσε ο Σαλβίνι.

Τη δήλωσή του αναδημοσίευσε την Τρίτη η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Πηγή: skai.gr

