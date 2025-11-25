Ένας πολιτικός έχει αξέχαστο όνομα, αλλά για τον λάθος λόγο. Ο λόγος για τον... Αδόλφο Χίτλερ που αναμένεται να κερδίσει τις εκλογές σε χώρα της Νότιας Αφρικής.

Ο Αδόλφος Χίτλερ Ουουνόνα, 59 ετών, φαίνεται βέβαιο ότι θα κερδίσει τις επαναληπτικές τοπικές εκλογές στη Ναμίμπια, στη νοτιοδυτική Αφρική την Πέμπτη, διατηρώντας την έδρα του στο βόρειο τμήμα της χώρας, αφού προηγουμένως είχε λάβει το 85% των ψήφων το 2020.

Το μέλος του -αριστερού- κόμματος Swapo μίλησε προηγουμένως για το διαβόητο όνομά του, αφού έγινε γνωστό παγκοσμίως μετά τη διαφαινόμενη νίκη του στην εκλογική περιφέρεια Ompundja.

Ο πατέρας του «πιθανώς δεν καταλάβαινε τι αντιπροσώπευε ο Αδόλφος Χίτλερ. Ως παιδί, το έβλεπα ως ένα εντελώς φυσιολογικό όνομα», δήλωσε ο πολιτικός στη γερμανική εφημερίδα Bild το 2020.

«Μόνο μεγαλώνοντας κατάλαβα ότι αυτός ο άνθρωπος ήθελε να κατακτήσει ολόκληρο τον κόσμο. Δεν έχω καμία σχέση με κανένα από αυτά τα πράγματα», ξεκαθάρισε.

Η σύζυγος του Ουουνόνα τον αποκαλεί Αδόλφο, αλλά δημόσια, συνήθως παραλείπει το όνομα Χίτλερ. Παρά ταύτα, επέμεινε ότι δεν θα άλλαζε το όνομά του.

«Είναι σε όλα τα επίσημα έγγραφα. Είναι πολύ αργά για αυτό», είπε στην Bild.

Ως πρώην γερμανική αποικία, η Ναμίμπια εξακολουθεί να έχει πολλά γερμανικά τοπωνύμια, και τα παραδοσιακά ονόματα όπως το Αδόλφος δεν είναι ασυνήθιστα.

Το 2020, ένα αυτοκίνητο εντοπίστηκε στην περιοχή Oshana, όπου κατοικεί ο Ουουνόνα, με το όνομα «Αδόλφος Χίτλερ» συνοδευόμενο από μια σβάστικα στο πίσω παρμπρίζ του.

Ωστόσο, ο Ουουνόνα ισχυρίστηκε ότι το αυτοκίνητο δεν ήταν δικό του και είπε ότι δεν είχε καμία σχέση με αυτή την απαράδεκτη ιστορία.

Η ιστορία (δεν) επαναλαμβάνεται.

Αδόλφος Χίτλερ Ουουνόνα

Πηγή: skai.gr

