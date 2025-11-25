Τουρκικά ΜΜΕ: Σκάνδαλο η κυκλοφορία φορτηγών μέσα στην Αγία Σοφία

Έντονες αντιδράσεις και πολλά ερωτήματα έχουν προκαλέσει στα τουρκικά ΜΜΕ οι φωτογραφίες με τα βαριά φορτηγά στην Αγία Σοφία, τα οποία κάνουν λόγο για σκάνδαλο, με τις τουρκικές αρχές ωστόσο να υποστηρίζουν - σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλη Κωστίδη - πως έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες μελέτες και δεν υπάρχει πρόβλημα.

Ειδικότερα, η εφημερίδα KARAR πρωτοσέλιδο με φωτογραφία τα φορτηγά στην Αγία Σοφία και τίτλο «Τι κάνουν τα φορτηγά μέσα στην Αγία Σοφία». Η εφημερίδα Cumhuriyet από τη μεριά της γράφει στο πρωτοσέλιδό της: «Έβαλαν φορτηγά στην Αγία Σοφία, που για την προστασία της απαγορεύεται να μιλάς δυνατά».

«Μα τι κάνουν εδώ;», διερωτήθηκε στο μεταξύ στο HalkTV η δημοσιογράφος Εμπρού Μπάκι, αναφερόμενη στην παρουσία φορτηγών στην Αγία Σοφία. Ο δημοσιογράφος Ισμαήλ Σαϊμάζ δήλωσε από τη μεριά του: «Μου είπε ο καθηγητής, «εδώ δεν μιλάμε για ένα οποιοδήποτε κτίριο. Είναι ένα μνημείο με ιστορία πάνω από 1.000 ετών. Και ο λόγος που για μια περίοδο είχε σταματήσει η προσευχή εντός το χώρου είναι για να σταματήσουν οι φθορές. Αυτό το κτίριο είναι κληρονομιά της ανθρωπότητας. Από την εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Τη στιγμή που ακόμη και ο ήχος μπορεί να προκαλέσει ζημιές στη δομή του κτιρίου βάλαμε φορτηγά! Μου είπε ο καθηγητής πως αυτό είναι σκάνδαλο! Το να μπαίνουν βαριά φορτηγά μέσα στο τζαμί της Αγίας Σοφίας είναι σκάνδαλο. Το να κυκλοφορούν τα φορτηγά στο δάπεδο της Αγίας Σοφίας. Δείτε εδώ.. εκεί κάτω υπάρχουν παρκαρισμένα δυο φορτηγά και τα έχουν καλυμμένα».

Φωτογραφίες από τα φορτηγά στην Αγία Σοφία

Συμφωνία Τουρκίας - Νότιας Κορέας για κατασκευή δεύτερου πυρηνικού σταθμού

Στο μεταξύ, το CNN Turk κάνει λόγο για συμφωνία μεταξύ Άγκυρας και Σεούλ για την κατασκευή δεύτερου πυρηνικού σταθμού στην Τουρκία, καθώς ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συμφώνησε με τον Νοτιοκορεάτη ομόλογό του για συνεργασία στην πυρηνική ενέργεια.

Bizim gibi Korelilerin de Türkiye’yi kardeş ülke olarak nitelendirmeleri bizlere mutluluk veriyor. 🇹🇷🇰🇷 pic.twitter.com/hP9XymX0Fi — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 24, 2025

Σύμφωνα με το CNN Turk, ο δεύτερος πυρηνικός σταθμός που θα χτιστεί στη βόρεια Τουρκία, κοντά στη Σινώπη, θα κατασκευαστεί από τους Νοτιοκορεάτες. Σημειώνεται ότι υπάρχει ήδη ο σχεδιασμός του πρώτου πυρηνικού σταθμού Ακούγιου που χτίζεται από τη Ρωσία και θα λειτουργήσει του χρόνου, ενώ - σύμφωνα με τον Μανώλη Κωστίδη - σχεδιάζεται και ένας τρίτος στη Θράκη.

