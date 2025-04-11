Τέσσερις άνδρες που είχαν καταδικαστεί για φόνο εκτελέστηκαν σήμερα δημοσίως στο Αφγανιστάν - μέσα σε γεμάτα από κόσμο στάδια αφού οι τοπικές αρχές των Ταλιμπάν είχαν καλέσει αξιωματούχους και πολίτες να «συμμετάσχουν στο γεγονός», απαγορεύοντας όμως τα κινητά τηλέφωνα και τις φωτογραφικές μηχανές προκειμένου να αποφευχθεί η δημοσίευση φωτογραφιών.

Δύο άνδρες εκτελέστηκαν ενώπιον 20.000 ανθρώπων που είχαν συγκεντρωθεί στο στάδιο της Κάλα ι Νάου, πρωτεύουσα της επαρχίας Μπανγκντίς στο βορειοδυτικό Αφγανιστάν, με βάση την ισλαμική αρχή του «κίσας» ή του νόμου της εκδίκησης, ανακοίνωσε το Ανώτατο Δικαστήριο.

Οι οικογένειες των θυμάτων των τεσσάρων καταδικασμένων ερωτήθηκαν αν τους συγχωρούν, αλλά αρνήθηκαν, πρόσθεσε το Ανώτατο Δικαστήριο.

Στην Κάλα ι Νάου ένας άνδρας από κάθε μία από τις οικογένειες των θυμάτων έλαβε ένα όπλο και πυροβόλησε έξι φορές εναντίον των καταδικασμένων, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στο AFP.

Ο τρίτος άνδρας εκτελέστηκε στην πόλη Ζαράνζ, πρωτεύουσα της επαρχίας Νιμρόζ. Και εκεί η εκτέλεση έγινε δημοσίως, σε ένα γεμάτο στάδιο.

Ένας τέταρτος άνδρας εκτελέστηκε στην επαρχία Φάρα, στο δυτικό Αφγανιστάν.

#Afghanistan Supreme Court announced on Friday that three accused of murder were executed publicly. The Supreme Court's spokesman Abdul Rahim Rashid @rashid_haqqani announced that Qisas (retributive justice) was carried out on Friday on three individuals convicted of murder, two… pic.twitter.com/LphOqSEmVB — Tahir Khan (@taahir_khan) April 11, 2025

Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό εκτελέσεων που έχουν γίνει σε μία ημέρα στο Αφγανιστάν από το 2021, οι οποίες ανεβάζοντας σε δέκα τον αριθμό των δημόσιων εκτελέσεων που έχουν πραγματοποιηθεί στη χώρα μετά την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία.

Αν και οι δημόσιες εκτελέσεις ήταν συχνό φαινόμενο υπό το πρώτο καθεστώς των Ταλιμπάν (1996-2001), έχουν μειωθεί σημαντικά μετά την επιστροφή τους στην εξουσία, το καλοκαίρι του 2021.

Έκτοτε έξι άνδρες είχαν εκτελεστεί μέχρι σήμερα για «φόνο»: ένας τον Νοέμβριο, τρεις τον Φεβρουάριο του 2024, ένας τον Ιούνιο του 2024 και ένας τον Δεκέμβριο του 2022.

Παράλληλα από τον Αύγουστο του 2021 οι αρχές των Ταλιμπάν προχωρούν τακτικά σε δημόσιες μαστιγώσεις για άλλα εγκλήματα, όπως κλοπή, μοιχεία ή κατανάλωση αλκοόλ.

Ο Αχουντζάντα είχε δηλώσει τον Αύγουστο, κατά την τρίτη επέτειο από την κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν, ότι η εφαρμογή του ισλαμικού νόμου αποτελεί «ευθύνη μέχρι θανάτου».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.