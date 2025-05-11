Λογαριασμός
Κουρσκ: Τρεις τραυματίες από ουκρανικό πύραυλο σε ξενοδοχείο

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε στην πόλη Ριλσκ, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής - Δύο άνδρες και μία γυναίκα οι τραυματίες

Κουρσκ

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από ουκρανική πυραυλική επίθεση στην πόλη Ριλσκ, στην περιφέρεια Κουρσκ της Ρωσίας, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο TASS, επικαλούμενο τον κυβερνήτη της περιοχής Αλεξάντερ Χινστέιν.

Ο πύραυλος έπεσε σε ένα ξενοδοχείο, είπε ο κυβερνήτης. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από θραύσματα και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. «Δύο άνδρες φέρουν σοβαρά τραύματα στα χέρια και το κεφάλι, καθώς και κατάγματα. Η κατάστασή τους είναι σοβαρή. Μια γυναίκα φέρει τραύματα στον μηρό και το χέρι, αλλά δεν απειλείται η ζωή της», ανέφερε το πρακτορείο.

Ο κυβερνήτης είπε ότι διασώστες και ασθενοφόρα βρίσκονται ακόμη στην περιοχή όπου έγινε η επίθεση. 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Κουρσκ Ρωσία Ουκρανία
