Ο Χαμίντ Καρζάι, ο πρώην πρόεδρος του Αφγανιστάν (2002-2014), παρότρυνε χθες Κυριακή το καθεστώς των Ταλιμπάν να επιτρέψουν στα κορίτσια και στις νέες να επιστρέψουν στα σχολεία και στα πανεπιστήμια, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 105 ετών από την απόκτηση της ανεξαρτησίας της χώρας της Ασίας.

Ο κ. Καρζάι, 66 ετών, τόνισε τη σημασία της εκπαίδευσης των γυναικών και της συμμετοχής τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι, καλώντας παράλληλα όλους τους Αφγανούς να συνεργαστούν για να ξεπεραστεί η φτώχεια, να αποκτηθεί γνώση και να σημειωθεί πρόοδος στη χώρα.

Σύμφωνα με δεδομένα της Εκπαιδευτικής, Επιστημονικής και Επιμορφωτικής Οργάνωσης των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO), οι Ταλιμπάν στερούν «εσκεμμένα» από 1,4 εκατ. κορίτσια και γυναίκες τη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Αφότου ανακατέλαβαν την εξουσία, τον Αύγουστο του 2021, οι Ταλιμπάν επέβαλαν στη χώρα τη δική τους ακραιφνή ερμηνεία του ισλαμικού νόμου, της σαρίας, πολλαπλασιάζοντας τα μέτρα που σκοτώνουν τις ελευθερίες των γυναικών. Ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει την πολιτική τους «απαρτχάιντ του φύλου». Στα κορίτσια και στις γυναίκες απαγορεύθηκε η εκπαίδευση πέραν του πρωτοβάθμιου σχολείου. Πάντως, σε κάποιες περιοχές της χώρας, κορίτσια και γυναίκες επιτρέπεται ακόμη να πηγαίνουν σε ιεροδιδασκαλεία, σχολές μαιευτικής και νοσηλευτικής.

Εν μέρει εξαιτίας αυτής της πολιτικής του, το καθεστώς των Ταλιμπάν δεν αναγνωρίζεται από καμιά κυβέρνηση παγκοσμίως μέχρι σήμερα.

Το Αφγανιστάν απέκτησε την ανεξαρτησία του τον Αύγουστο του 1919, μετά την υπογραφή της αγγλοαφγανικής συνθήκης, που τερμάτισε τον βρετανικό έλεγχο των υποθέσεων της χώρας.

Χθες η de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν οργάνωσε ειδική εκδήλωση για την ημέρα της ανεξαρτησίας στην Καμπούλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

