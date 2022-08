Δεκάδες νεκροί από έκρηξη σε τζαμί της Καμπούλ- Δείτε βίντεο

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε απόψε σε τζαμί της Καμπούλ και οι αφγανικές αρχές εκφράζουν φόβους για μεγάλο αριθμό θυμάτων.

Σύμφωνα με το Al Jazeera που επικαλείται τοπικό αξιωματούχο, τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν.

At least a dozen people killed and over 20 injured in a huge blast in a mosque in the Afghan capital #Kabul this evening. pic.twitter.com/8pzm4ZxIMM