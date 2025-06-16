ΟΗΕ: Δραστικές περικοπές στα σχέδια παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας λόγω έλλειψης κονδυλίων

Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε σήμερα μια δραστική αναθεώρηση των σχεδίων του για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε όλο τον κόσμο φέτος λόγω «των χειρότερων περικοπών που έχουν πλήξει ποτέ τον ανθρωπιστικό τομέα».

Με βάση τα νέα σχέδια, ο ΟΗΕ ζητεί πλέον 29 δισεκ. δολάρια – από 44 δισεκ. – για το 2025 και θα δώσει «υπερβολικά μεγάλη προτεραιότητα» στην παροχή βοήθειας σε 114 εκατομμύρια ανθρώπους, σύμφωνα με την ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA).

Όλες οι ανθρωπιστικές υπηρεσίες έχουν αναστατωθεί μετά την απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αναστείλει ή να μειώσει κατά πολύ την ανθρωπιστική βοήθεια που παρέχουν οι ΗΠΑ.

Η Ουάσινγκτον ήταν μέχρι τώρα ο βασικός δωρητής ανθρωπιστικής βοήθειας παγκοσμίως και η δραστική και αιφνιδιαστική μείωση της χρηματοδότησης που παρείχαν είχε δραματικές επιπτώσεις στην ικανότητα των οργανώσεων αρωγής να προσφέρουν έκτακτη βοήθεια, να πραγματοποιούν εκστρατείες εμβολιασμού ή ακόμη και να προσφέρουν φάρμακα για τη διαχείριση του AIDS.

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, μεταξύ άλλων στελεχών του ΟΗΕ, έχει κάνει λόγο για μια απόφαση που θα μπορούσε να κοστίσει τη ζωή σε εκατομμύρια ανθρώπους.

Όμως δεν ευθύνονται μόνο οι ΗΠΑ για την τρέχουσα κατάσταση καθώς και άλλες δωρήτριες χώρες έχουν αναθεωρήσει προς τα κάτω τη χρηματοδότηση που παρέχουν σε ανθρωπιστικές οργανώσεις.

Σύμφωνα με το OCHA, ο ΟΗΕ έχει καταφέρει να συγκεντρώσει μόλις 5,6 δισεκ. δολάρια – από τα 44 δισεκ. που ζητούσε αρχικά--, δηλαδή το 13%, την ώρα που το πρώτο μισό του 2025 έχουν πολλαπλασιαστεί οι παγκόσμιες ανθρωπιστικές κρίσεις, κυρίως στο Σουδάν, τη Γάζα, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και τη Μιανμάρ.

«Αναγκαστήκαμε να αξιολογήσουμε την ανθρώπινη επιβίωση», κατήγγειλε ο Τομ Φλέτσερ αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ αρμόδιος για ανθρωπιστικές υποθέσεις.

«Ο λογαριασμός είναι σκληρός και οι επιπτώσεις σπαρακτικές. Πάρα πολλοί άνθρωποι δεν θα λάβουν τη βοήθεια που χρειάζονται, αλλά θα σώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες ζωές με τους πόρους που μας έχουν δοθεί», δεσμεύθηκε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

