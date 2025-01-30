Οι πιλότοι του αεροσκάφους του φρικτού αεροπορικού δυστυχήματος στην Ουάσιγκτον DC είναι ο πιλότος Jonathan Campos, 34 ετών, και ο συγκυβερνήτης Samuel Lilley, όπως αποκαλύπτει αποκλειστικά η DailyMail.com.

Ο πρόσφατα αρραβωνιασμένος Lilley, 29 ετών, απείχε μόλις κάποιους μήνες από την προαγωγή του σε πιλότο σε μια καριέρα που λάτρευε, είπε ο πατέρας του Timothy σε μια αποκλειστική συνέντευξη στην DailyMail.

Ο Samuel Lilley, 29 ετών, είναι ο πρώτος αξιωματικός της πτήση που είχε πρόσφατα αρραβωνιαστεί και μήνες πριν από την προαγωγή του σε καπετάνιο σε μια καριέρα που λάτρευε

Υπενθυμίζεται ότι η Doomed Flight 5342 από το Wichita του Κάνσας – που μετέφερε 60 επιβάτες – συγκρούστηκε με ένα ελικόπτερο του Army Black Hawk πάνω από τον ποταμό Potomac, καθώς πλησίαζε στον Εθνικό Αεροδρόμιο Reagan.

Μία ακόμα τραγική τροπή στην ιστορία, είναι ότι ο Lilley Sr αποκάλυψε ότι ο ίδιος είναι πρώην πιλότος του Army Black Hawk και είχε πετάξει στην ίδια ακριβώς περιοχή όπου συνέβη η καταστροφή.

«Ο Σάμουελ βρισκόταν στο ζενίθ της ζωής του. Ήταν αρραβωνιασμένος με μια όμορφη, υπέροχη κοπέλα και ήμασταν όλοι ενθουσιασμένοι που μπήκε στην οικογένεια», είπε.

Ο Timothy, πρώην αξιωματικός του στρατού, ο οποίος τώρα είναι πιλότος ιδιωτικού τζετ, βρισκόταν στο αεροδρόμιο Teterboro, του New Jersey, όταν συνέβη το δυστύχημα και τώρα βρίσκεται στην Ουάσιγκτον.

Αλλά αρχικά δεν είχε ιδέα ότι ο αγαπημένος του γιος ήταν ένας από τους πιλότους που χάθηκαν στην τραγωδία.

«Είδα τη συντριβή στις ειδήσεις. Δεν πίστευα ότι υπήρχε περίπτωση να ήταν ο γιος μου», είπε. «Αλλά μετά κατάλαβα ότι ήταν η αεροπορική εταιρεία του γιου μου, γιατί κατά κάποιον τρόπο ξέρω το πρόγραμμά του».

«Και έτσι τηλεφώνησα στην αρραβωνιαστικιά του και επιβεβαίωσα ότι ήταν ο Σαμ. Ναι, ήταν, θα πήγαινε στο DCA; Ναι, ήταν. Έπρεπε λοιπόν να της το πω. Ήταν μια άσχημη στιγμή».

Για τη δική του αντίδραση είπε: «Ξέρεις τι, ήμουν καλά για πέντε, ίσως 10 λεπτά. Και μετά ούρλιαζα επί 10 λεπτά. Είναι ένα πικρό, πικρό ποτήρι.

Αλλά ο γιος μου γνωρίζει τον Ιησού και αυτό είναι το κομμάτι που το κάνει λίγο πιο εύκολο. Αγαπήθηκε από τόσους πολλούς ανθρώπους ».

Ο Timothy και η πρώην σύζυγός του Sheri μεγάλωσαν τον γιο τους πιλότο στη Savannah της Τζόρτζια, όπου αποφοίτησε περήφανα από το Georgia Southern University το 2018.

«Στην αρχή δραστηριοποιήθηκε στο χώρο του μάρκετινγκ και με πήρε τηλέφωνο μετά από δύο μήνες και μου είπε, μπαμπά, μισώ τη δουλειά μου», είπε ο Lilley Sr. «Και έτσι τον βοήθησα να βρει τη νέα του καριέρα – και ήταν πολύ καλός σε αυτό.

Η καριέρα του άνθιζε πραγματικά. Τα πράγματα ήταν πολύ καλά για εκείνον.

Η ειρωνεία είναι ότι ήμουν πιλότος ελικοπτέρου Black Hawk για 20 χρόνια και συνήθιζα να πετάω την ίδια ακριβώς διαδρομή που πετούσε το ελικόπτερο που συνετρίβη».

Σκέφτηκε: «Θεέ μου, το είχα κάνει τόσες φορές. Τα αδέρφια μου στο Στρατό είχαν κάποια σχέση με τον θάνατο του γιου μου».

Ο Κάμπος (Jonathan Campos) γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη αλλά μεγάλωσε στη Φλόριντα. Φοίτησε στην Epic Flight Academy, όπου πιστοποιήθηκε ως εκπαιδευτής πτήσεων το 2017 και ως πιλότος εμπορικών αεροπορικών εταιρειών ένα χρόνο αργότερα, σύμφωνα με τα αρχεία της εταιρείας.

Ο θείος του, Έκτορ Κάμπος, είπε στη DailyMail.com ότι ο ανιψιός του ζούσε για την αεροπορία, λέγοντας στη DailyMail.com: «Του άρεσε».

Ο Έκτορ πρόσθεσε: «Μόλις επιβεβαιώσαμε την είδηση. Είμαστε σε απόλυτο σοκ ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.