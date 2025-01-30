Γάζα: Ελπίδα φέρνει η εκεχειρία, αντιδράσεις η εκκένωση

Ιδιαίτερα επεισοδιακή και με πολλούς συμβολισμούς αποδείχθηκε η σημερινή διαδικασία απελευθέρωσης τριών ισραηλινών ομήρων από την Χαμάς, αλλά και από την Ισλαμική Τζιχάντ, η οποία κάνει για πρώτη φορά την επίσημη εμφάνισή της στην εφαρμογή της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα.



Συγκεκριμένα, η Χαμάς επέλεξε να τοποθετήσει την εξέδρα της τελετής παράδοσης της 20χρονης, Αγκάμ Μπέργκερ, στο σχεδόν ισοπεδωμένο από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στρατόπεδο προσφύγων της Τζαμπάλια, «της πόλης των λόφων», όπως μεταφράζεται από την αραβική γλώσσα η ονομασία της. Από την άλλη, η Ισλαμική Τζιχάντ επέλεξε για την δική της τελετή παράδοσης της 29χρονης, Αρμπέλ Γιεχούντ, την πόλη Χαν Γιούνις, σε μικρή απόσταση από το πατρικό σπίτι του Γιαχία Σινουάρ, δολοφονημένου ηγέτη του στρατιωτικού σκέλους της Χαμάς, προκειμένου να δοθεί ένα μήνυμα ‘εσωτερικής ενότητας’ μεταξύ των, κατά καιρούς, ανταγωνιζόμενων οργανώσεων.



Ωστόσο, συγκλονισμένη παρακολούθησε σήμερα η ισραηλινή κοινή γνώμη από την τηλεόραση την έντρομη νεαρή ισραηλινή όμηρο να περιτριγυρίζεται από πάνοπλα στελέχη της Ισλαμικής Τζιχάντ με καλυμμένα τα πρόσωπα, ανάμεσα σε ένα οργισμένο πλήθος που εμπόδιζε για αρκετή ώρα τα οχήματα του Ερυθρού Σταυρού να ξεκινήσουν προς το ισραηλινό έδαφος.

Ο Γουίτκοφ στην «Πλατεία Ομήρων»

Με αφορμή αυτές τις εικόνες, ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία προειδοποιεί ότι θα καθυστερήσει την αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατουμένων εάν δεν δοθούν διαβεβαιώσεις ότι από τώρα και στο εξής η απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων από την Γάζα θα γίνει σε συνθήκες που να εγγυώνται την ασφάλειά τους.



Πάντως, η μεταφορά του 80χρονου Γκάντι Μόζες -του πιο ηλικιωμένου ομήρου που αφέθηκε ελεύθερος κατά το τρέχον στάδιο της εκεχειρίας-, πραγματοποιήθηκε με πιο αθόρυβο τρόπο και διαμετακομίσθηκε με στρατιωτικό ελικόπτερο σε ισραηλινό νοσοκομείο, όπου και θα παρακολουθηθεί η πορεία της υγείας του. Παράλληλα, απελευθερώθηκαν πέντε Ταϊλανδοί πολίτες, που είχαν απαχθεί από την Χαμάς το πρωί της 7ης Οκτωβρίου 2023 ενώ εργάζονταν σε αγροτικές δουλειές σε ισραηλινούς οικισμούς στην μεθόριο με την Γάζα.



Εντός της ημέρας πρόκειται να αποφυλακιστούν συνολικά 110 Παλαιστίνιοι που εκτίουν πολυετείς ποινές στις ισραηλινές φυλακές υψίστης ασφαλείας. Όπως ορίζει η συμφωνία εκεχειρίας, 66 από αυτούς θα μεταφερθούν στην Δυτική Όχθη, 14 στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, 9 θα επιστραφούν στη Γάζα και 21 θα οδηγηθούν στην Αίγυπτο και με την πάροδο μερικών ημερών θα προωθηθούν σε χώρες του εξωτερικού, χωρίς να έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής ποιες θα είναι.



Την τηλεοπτική κάλυψη της σημερινής διαδικασίας απελευθέρωσης των ομήρων παρακολούθησε από γιγαντοοθόνη που τοποθετήθηκε στην «Πλατεία Ομήρων» στο κέντρο του Τελ Αβίβ και ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στίβεν Γουίτκοφ, ο οποίος βρίσκεται από χθες στο Ισραήλ. Μάλιστα, μιλώντας σήμερα το μεσημέρι σε δημοσιογράφο της κρατικής ισραηλινής τηλεόρασης, εξέφρασε την ελπίδα ότι αύριο η Χαμάς θα απελευθερώσει ακόμα έναν ισραηλινό όμηρο που είναι συγχρόνως και αμερικανός υπήκοος – μία εξέλιξη που δεν προβλεπόταν από τη συμφωνία εκεχειρίας.

Οι συστάσεις των ΗΠΑ προς το Ισραήλ

Στο μεταξύ, ισχυρός παραμένει ο απόηχος των χθεσινών επαφών του ειδικού απεσταλμένου του Λευκού Οίκου, Στίβεν Γουίτκοφ, με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Βενιαμίν Νετανιάχου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γουίτκοφ διεμήνυσε στους Ισραηλινούς ότι η εκεχειρία στη Γάζα δεν πρέπει να διαταραχθεί τονίζοντας ότι ο Νετανιάχου θα πρέπει να εργαστεί ώστε να διαφυλάξει τη συνοχή της κυβέρνησής του.



Η Ουάσιγκτον δείχνει να ανησυχεί μήπως ο υπουργός Οικονομικών, Μπετσαλέλ Σμότριτς και οι υπουργοί της εθνοθρησκευτικής ακροδεξιάς παράταξής του «Θρησκευτικός Σιωνισμός» αποχωρήσουν από τον κυβερνητικό συνασπισμό, σε περίπτωση που δεν αρχίσουν ξανά οι χερσαίες στρατιωτικές επιχειρήσεις μετά την ολοκλήρωση του δευτέρου σταδίου της συμφωνίας εκεχειρίας – όπως αφέθηκε να εννοηθεί προ δεκαημέρου από δημόσιες δηλώσεις του ιδίου του Σμότριτς.



Πέραν αυτού όμως, η Ουάσιγκτον φέρεται να απαιτεί από τους Ισραηλινούς να μην φέρουν αντιρρήσεις στην εκ νέου διακυβέρνησης της μεταπολεμικής Γάζας από την Παλαιστινιακή Αρχή. Απεναντίας, και παρότι η ισραηλινή κυβέρνηση δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα σε σχέση με αυτό το ακανθώδες ζήτημα, την περασμένη εβδομάδα ο Υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων και εις εκ των εξ απορρήτων του Νετανιάχου, Ρον Ντέρμερ, δήλωσε από το βήμα της Κνέσετ ότι υπάρχει ήδη ένα εναλλακτικό λεπτομερές ισραηλινό σχέδιο για την «επόμενη μέρα» της Γάζας. Καλή πληροφορημένες πηγές της DW αναφέρουν ότι δεν αποκλείεται η ισραηλινή αντιπρόταση να συζητηθεί κατά την επικείμενη κατ’ ιδίαν συνάντηση Νετανιάχου-Τραμπ την ερχόμενη Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου, στον Λευκό Οίκο.

Σαουδαραβικό «όχι» στο «σχέδιο εκκένωσης»

Παράλληλα, το αμφιλεγόμενο «σχέδιο εκκένωσης», που είχε προτείνει προ ημερών ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε Αίγυπτο και Ιορδανία, συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις στον αραβικό κόσμο. Κατά την προχθεσινή συνάντηση του Στίβεν Γουίτκοφ στο Ριάντ με τον Γενικό Γραμματέα της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, Χουσέιν Αλ-Σεχ, ο δεύτερος κατέστησε ξεκάθαρο ότι ούτε η PLO ούτε η κυβέρνηση της Παλαιστινιακής Αρχής στη Ραμάλα δεν πρόκειται να αποδεχθούν τον μαζικό εκτοπισμό των κατοίκων της Γάζας από τις εστίες τους.



Σήμερα το πρωί, αναμεταδόθηκε από το κρατικό ισραηλινό ραδιόφωνο είδηση αραβικού μέσου, που επικαλέσθηκε υπό τον όρο της ανωνυμίας δήλωση μέλους της βασιλικής οικογένειας τηςΣαουδικής Αραβίας, που διεμήνυσε στην Ουάσιγκτον ότι το «σχέδιο εκκένωσης» δεν πρέπει να εφαρμοστεί. Το επιχείρημα που προβλήθηκε για να αιτιολογήσει το σαουδαραβικό «όχι» είναι ότι εάν οι Παλαιστίνιοι της Γάζας εκτοπιστούν σε χώρες του εξωτερικού, είναι πολύ πιθανόν να επηρεαστούν και να εργαλειοποιηθούν από ακόμα πιο ακραίους ισλαμιστικούς παράγοντες – δεδομένο που θα περιπλέξει ποικιλοτρόπως την κατάσταση ακόμα περισσότερο.

Ενεργά τα μέτωπα σε Δυτική Όχθη και Λίβανο

Ενώ η διεθνής προσοχή συνεχίζει να είναι στραμμένη στα τεκταινόμενα στην εκεχειρία της Γάζας, σήμερα για πρώτη φορά από την εφαρμογή της εκεχειρίας στον νότιο Λίβανο, ο ισραηλινός στρατός κατέρριψε drone που εκτόξευσε η λιβανική σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ – γεγονός που αποτελεί σαφή ένδειξη για την απαρχή της ανασυγκρότησής της στην περιοχή.



Την ίδια στιγμή, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται στην Δυτική Όχθη η ισραηλινή επιχείρηση «Σιδερένιο Τείχος». Χθες αργά το βράδυ έχασαν τη ζωή τους δέκα Παλαιστίνιοι και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν από επιδρομή της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας στην κωμόπολη Ταμούν, της επαρχίας Τουμπάς, που βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της Δυτικής Όχθης, πλησίον των συνόρων με την Ιορδανία.

