Στην Άγκυρα εκπρόσωποι της Χαμάς και του Πούτιν

Έντονη διπλωματική κινητικότητα με επίκεντρο την Άγκυρα τα τελευταία 24ωρα και με συνομιλητές τους Παλαιστίνιους, τη Συρία και τη Ρωσία. Χθες, αντιπροσωπεία Ισλαμικού Συμβουλίου της Χαμάς, με επικεφαλής τον Μοχάμεντ Ντερβίς, έγινε δεκτή από τον πρόεδρο Ερντογάν στο προεδρικό συγκρότημα στην Άγκυρα. Μια συνάντηση υψηλού συμβολισμού, που επιβεβαιώνει τη στήριξη του Ερντογάν προς τη Χαμάς, την οποία ως γνωστόν θεωρεί απελευθερωτικό κίνημα, και όχι τρομοκρατική οργάνωση. Παρόντες στη συνάντηση ήταν ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο επικεφαλής της ΜΙΤ Ιμπραήμ Καλίν, ο Διευθυντής Επικοινωνίας του προέδρου Φαχρετίν Αλτούν. Επίσης, ο Σύμβουλος Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας του προέδρου Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς και ο ιδιαίτερος γραμματέας του Χασάν Ντογάν.



Ήταν η πρώτη επίσκεψη μελών της Χαμάς μετά τη συμφωνία εκεχειρία στη Γάζα. Ο Τούρκος πρόεδρος υποδεχόμενος τον Μοχάμεντ Ντερβίς είπε ότι για άλλη μια φορά, μετά από αγώνα 471 ημερών, έγινε σαφές ότι το πνεύμα της αντίστασης δεν θα χαθεί. Η Τουρκία, τόνισε ο Ερντογάν, θα συνεχίσει να λέει την αλήθεια για τα γεγονότα στη Γάζα και ελπίζει ότι το δεύτερο και το τρίτο στάδιο της εκεχειρίας θα ολοκληρωθούν με επιτυχία.



Στο μεταξύ, χθες ο de facto ηγέτης της νέας Συρίας Αλ Σάρα (ή Αλ Τζολάνι) ανακηρύχτηκε πρόεδρος της Συρίας σε μια «διάσκεψη Νίκης» όπως ονομάστηκε, όπου συμμετείχαν, πλην του Σάρα, ο Σύρος υπουργός Εξωτερικών Χασάν Σαϊμπάνι και εκπρόσωποι των στρατιωτικών μονάδων της χώρας. Ο Σάρα ανακηρύσσεται πρόεδρος της Συρίας κατά τη μεταβατική περίοδο και θα εκπροσωπήσει τη χώρα σε διεθνείς πλατφόρμες. Ανακοινώθηκε επίσης ότι το Σύνταγμα του 2012 καταργήθηκε και ότι ο στρατός, οι μονάδες ασφαλείας και το κοινοβούλιο που συνδέονται με το καθεστώς Άσαντ διαλύθηκαν.

Η ρωσική αντιπροσωπεία στην Άγκυρα μετά τη Δαμασκό

Την Τρίτη, υψηλή ρωσική αντιπροσωπεία επισκέφθηκε τη Δαμασκό και συναντήθηκε με τον Αλ Σάρα. Επικεφαλής της αντιπροσωπείας ο ειδικός εκπρόσωπος του προέδρου Πούτιν για τη Συρία Αλεξάντρ Λαβρέντιεφ και ο υφυπουργός Εξωτερικών Μιχαήλ Μπογκτάνοφ. Η Μόσχα συζητά με τη νέα συριακή ηγεσία το μέλλον των δύο στρατιωτικών βάσεων που διατηρεί στη Μεσόγειο. Πληροφορίες ανέφεραν ότι η ρωσική αντιπροσωπεία υπέβαλε αίτημα στον Αλ Σάρα να εκδώσει τον Άσαντ και την ακολουθία του.



Μετά την επίσκεψη στη Δαμασκό, η ρωσική αντιπροσωπεία βρέθηκε χθες στην Άγκυρα, όπου έγινε δεκτή στο προεδρικό συγκρότημα από τον επικεφαλής σύμβουλο του προέδρου Ερντογάν Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς, ο οποίος συναντήθηκε με τον Ρώσο Λαβρέντιεφ και την αντιπροσωπεία του.



Σήμερα δε, έφτασε στη Δαμασκό ο Εμίρης του Κατάρ Αλ Θάνι, στενός σύμμαχος του προέδρου Ερντογάν. Η επίσκεψη έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς είναι η πρώτη αρχηγού ξένου κράτους μετά την πτώση του Άσαντ.

Κινητικότητα και στο Κουρδικό

Στην έντονη αυτή κινητικότητα γύρω από τη Συρία, Τουρκία και Ρωσία να προσθέσουμε επίσης και το Κουρδικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο έγκλειστος ηγέτης του ΡΚΚ Αμπντουλάχ Οτσαλάν είναι πιθανόν να ανακοινώσει τη διάλυση της οργάνωσής του τον Φεβρουάριο, οπότε μια τέτοια κίνηση θα αναγκάσει τους Κούρδους της Συρίας να πάρουν θέση. Αν μάλιστα ισχύει η πληροφορία ότι ο πρόεδρος Τραμπ σκέφτεται να αποσύρει τα αμερικανικά στρατεύματα από τη Συρία, αυτό θα θέσει τους Κούρδους της Συρίας μπροστά σε ένα δύσκολο δίλημμα.

