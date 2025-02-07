Λογαριασμός
Συντριβή μικρού αεροπλάνου στο Σάο Πάολο - Δύο νεκροί - Βίντεο, φωτογραφίες

Το μικρό αεροσκάφος συνετρίβη σε αυτοκινητόδρομο και έπεσε πάνω σε οχήματα

Αεροπορικό δυστύχημα στο Σάο Πάολο - Δύο νεκροί

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στη Βραζιλία, όταν ένα μικρό αεροπλάνο έπεσε πάνω σε οχήματα σε λεωφόρο στο Σάο Πάολο, δήλωσε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο δίκτυο CNN Brazil.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης,  το αεροσκάφος  - ένα F-90 της King Air με δυνατότητα μεταφοράς επτά επιβατών - επιχείρησε αναγκαστική προσγείωση.

Για άγνωστο ακόμα λόγο συνετρίβη στην πολυσύχναστη λεωφόρο Μάρκες ντε Σάο Βισέντε και τυλίχτηκε στις φλόγες.

Τα δύο πτώματα βρέθηκαν απανθρακωμένα στην άτρακτο του αεροσκάφους, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι κανένας επιβάτης δεν επέζησε αλλά -σαν από θαύμα - κανείς δεν σκοτώθηκε στο έδαφος. 

Κατά την συντριβή του στην λεωφόρο,το μικρό αεροπλάνο χτύπησε ένα λεωφορείο. Μία γυναίκα επιβάτης τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο ενώ οι υπόλοιποι κατάφεραν να βγουν από αυτό με ασφάλεια, δήλωσε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας, Μάικον Κρίστο. στο δίκτυο CNN Brasil.

Ένας μοτοσικλετιστής διακομίστηκε επίσης στο νοσοκομείο αφού χτυπήθηκε από θραύσμα, πρόσθεσε η πυροσβεστική υπηρεσία.

