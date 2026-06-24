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Ορκίστηκε για νέα θητεία στην ΤτΕ ο Γιάννης Στουρνάρας

Η ορκωμοσία τελέστηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, στο πλαίσιο της ανανέωσης της θητείας του κ. Στουρνάρα στη διοίκηση της κεντρικής τράπεζας της χώρας

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Στουρνάρας

Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα ορκίστηκε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, παρουσία του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη.

Η ορκωμοσία τελέστηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, στο πλαίσιο της ανανέωσης της θητείας του κ. Στουρνάρα στη διοίκηση της κεντρικής τράπεζας της χώρας.

Στουρνάρας

Στουρνάρας

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Γιάννης Στουρνάρας ορκωμοσία
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