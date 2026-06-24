Ανδρουλάκης: Κυβέρνηση της εικόνας που αδυνατεί να αντιμετωπίσει τα πραγματικά προβλήματα

«Αν ακούσει κανείς την κυβέρνηση, θα πιστέψει ότι όλα βαίνουν καλώς στη χώρα. Όμως, πίσω από τους επικοινωνιακούς τίτλους και τις κυβερνητικές εξαγγελίες, τα μεγάλα προβλήματα παραμένουν εδώ», ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην παρέμβασή του πριν λίγο στη Βουλή, σημειώνοντας παράλληλα ότι για έναν μικρομεσαίο επιχειρηματία, έναν ελεύθερο επαγγελματία, έναν αγρότη, έναν δανειολήπτη που αγωνιά για το σπίτι του, τα χρέη συσσωρεύονται.

«Αυτή είναι η μεγάλη αντίφαση της κυβερνητικής πολιτικής: Μια κυβέρνηση που επενδύει στην εικόνα, αλλά αδυνατεί να αντιμετωπίσει τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας και της αγοράς. Και δυστυχώς το σημερινό πολυνομοσχέδιο αποτελεί άλλη μία χαρακτηριστική περίπτωση» πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Στάθηκε σε τέσσερα κρίσιμα ζητήματα του «νομοσχεδίου-σκούπα», όπως το χαρακτήρισε, στα οποία «το ΠΑΣΟΚ καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και δίνει λύσεις σε προβλήματα που η κυβέρνηση, είτε αγνοεί, είτε αντιμετωπίζει με ημίμετρα».

Ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε ότι η νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών για τους δανειολήπτες «του ν. 3869/2010 που θέσπισε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ», δεν αποτελεί κάποια γενναία πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά συνιστά καθυστερημένη συμμόρφωσή της σε μια δεσμευτική δικαστική απόφαση.



«Αντί να εφαρμόσει άμεσα την απόφαση, η κυβέρνηση επιχείρησε να κερδίσει χρόνο. Ακούσαμε για 'χρυσές τομές'. Ακούσαμε για 'βέλτιστους τρόπους εφαρμογής'. Ακούσαμε ακόμη και για περιθώρια ερμηνείας. Ποια περιθώρια ερμηνείας; Η απόφαση της πλήρους ολομέλειας του Αρείου Πάγου ήταν απολύτως σαφής: Ήταν μια αμετάκλητη και δεσμευτική δικαστική απόφαση, που όφειλε να εφαρμοστεί από την πρώτη ημέρα», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης και συμπλήρωσε πώς η κυβέρνηση αναγκάστηκε να αποδεχθεί αυτό που από την πρώτη στιγμή υποστήριζαν το ΠΑΣΟΚ, οι δικηγορικοί σύλλογοι, οι ενώσεις καταναλωτών και χιλιάδες δανειολήπτες.

«Το πραγματικά κρίσιμο ζήτημα είναι τι θα γίνει με τους χιλιάδες δανειολήπτες των οποίων οι ρυθμίσεις καταγγέλθηκαν με βάση έναν τρόπο υπολογισμού που σήμερα κρίθηκε οριστικά παράνομος. Θα αποκατασταθεί η αδικία, ή η κυβέρνηση θα αρκεστεί σε μια τυπική νομοθετική προσαρμογή;», είπε και σημείωσε πώς η νομιμότητα δεν εφαρμόζεται επιλεκτικά. «Δεν μπορεί να υπάρχει δικαίωση για το μέλλον και αδικία για το παρελθόν. Γι' αυτό κάθε καταγγελία ρύθμισης που στηρίχθηκε στον παράνομο αυτό υπολογισμό οφείλει να θεωρηθεί αυτοδικαίως άκυρη και οι δανειολήπτες να επανέλθουν στο καθεστώς προστασίας που δικαιούνται.

Αυτό είναι δικαιοσύνη. Όχι οι καθυστερήσεις. Όχι οι υπεκφυγές. Όχι οι επικοινωνιακές ασκήσεις πάνω στις πλάτες ανθρώπων που επί χρόνια παλεύουν να σώσουν το σπίτι τους και να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Σχετικά με τον εξωδικαστικό μηχανισμό, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου αναδεικνύει την πλήρη αποτυχία της κυβέρνησης να δώσει μια δίκαιη και βιώσιμη λύση στο ιδιωτικό χρέος συνολικά, καθώς τα αποτελέσματα είναι πενιχρά.

«Ο εξωδικαστικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας δεν δίνει δεύτερη ευκαιρία στον πολίτη που έχει πραγματικά ανάγκη. Δίνει πολλές ευκαιρίες κερδοσκοπίας στα funds και τους servicers», παρατήρησε. Πρότεινε να γίνει δεσμευτικός ο Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος, με πραγματικές υποχρεώσεις και πραγματικές κυρώσεις για τράπεζες και servicers και παράλληλα να καθιερωθούν ανεξάρτητες επιτροπές Διευθέτησης Οφειλών, ώστε ο πολίτης να μην είναι έρμαιο της μονομερούς κρίσης των πιστωτών.

Όσο αφορά το ακατάσχετο, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι η αύξηση του ακατάσχετου ορίου κινείται αναμφίβολα προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο το μέτρο έρχεται μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και αφού ο πληθωρισμός έχει ήδη ροκανίσει το εισόδημα των νοικοκυριών και την αγοραστική τους δύναμη. «Πρόκειται για μια καθυστερημένη διόρθωση και όχι για μια τολμηρή μεταρρύθμιση. Και το σημαντικότερο: η κυβερνητική παρέμβαση παραμένει μισή: Η κυβέρνηση αγνοεί εκκωφαντικά ένα πάγιο και απολύτως λογικό αίτημα της αγοράς: τη θεσμοθέτηση πραγματικά ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού», πρόσθεσε και τόνισε ότι οι συνεπείς επαγγελματίες χρειάζονται πραγματική προστασία και όχι ημίμετρα.

Για τις ρυθμίσεις οφειλών ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ καταθέτει ξανά τροπολογία για 120 δόσεις για οφειλές προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, με κίνητρο κουρέματος έως 30% για τους συνεπείς.

«Αυτό αποτελεί δίκαιο μέτρο ανακούφισης των μικρομεσαίων. Γιατί η λύση δεν είναι να παγιδεύεις τους πολίτες στα χρέη. Η λύση είναι να τους δίνεις μια ρεαλιστική δυνατότητα να τα αποπληρώσουν», είπε.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε πως «για μία ακόμη φορά η κυβέρνηση επιλέγει να κινείται πίσω από τα γεγονότα. Να διορθώνει καθυστερημένα προβλήματα που η ίδια δημιούργησε, ή άφησε να διογκωθούν. Να διαχειρίζεται τις συνέπειες αντί να αντιμετωπίζει τις αιτίες. Αλλά και να εξυπηρετεί επιλεκτικά οικονομικά συμφέροντα. Όπως των εργολάβων του Ταμείου Ανάκαμψης και του Υπερταμείου, αλλά και των golden boys που φωτογραφίζετε με συγκεκριμένες διατάξεις του νομοσχεδίου.

Για αυτούς βρίσκετε δημοσιονομικό χώρο και ad hoc διευκολύνσεις σε κάθε νομοσχέδιο σας κ. Πιερρακάκη» είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης και κατέληξε: «Η χώρα χρειάζεται μια νέα πολιτική κατεύθυνση. Με περισσότερη δικαιοσύνη. Με περισσότερη διαφάνεια. Με περισσότερη λογοδοσία. Και αυτή την πολιτική αλλαγή θα τη διεκδικήσουμε μαζί με την ελληνική κοινωνία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.