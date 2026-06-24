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Παναθηναϊκός: Το πρώτο γκολ του Τσάπρα και πράσινο gangnam style

Ο Έλληνας μπακ πέτυχε το πρώτο του γκολ στη σημερινή προπόνηση - Γυμναστική σε ρυθμούς... gangam style για τους πράσινους

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Τσάπρας

Σήμερα στο Άπελντοορν ήταν η πρώτη προπόνηση για τα δυο τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα του Παναθηναϊκού. Μάλιστα ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας, πέτυχε και το πρώτο του γκολ στην προπόνηση της ομάδας.

Ο Έλληνας μπακ προωθήθηκε, όπως του αρέσει, σε μια άσκηση και περνώντας τον τερματοφύλακα με ωραίο τρόπο, πέτυχε το πρώτο του γκολ με τα πράσινα.

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Πηγή: skai.gr

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TAGS: Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο Τριαντάφυλλος Τσάπρας
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