Παναθηναϊκός: Το πρώτο γκολ του Τσάπρα και πράσινο gangnam style

Σήμερα στο Άπελντοορν ήταν η πρώτη προπόνηση για τα δυο τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα του Παναθηναϊκού. Μάλιστα ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας, πέτυχε και το πρώτο του γκολ στην προπόνηση της ομάδας.
Ο Έλληνας μπακ προωθήθηκε, όπως του αρέσει, σε μια άσκηση και περνώντας τον τερματοφύλακα με ωραίο τρόπο, πέτυχε το πρώτο του γκολ με τα πράσινα.
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