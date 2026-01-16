Ένα αεροπλάνο που μετέφερε 231 Βενεζουελάνους μετανάστες που απελάθηκαν από τις ΗΠΑ προσγειώθηκε σήμερα στο αεροδρόμιο Μαϊκετία του Καράκας γύρω στις 10:30 τοπική ώρα (16:30 ώρα Ελλάδας) από την Αριζόνα, ανέφεραν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Πρόκειται για την πρώτη πτήση αυτού του είδους μετά την απαγωγή του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, στις 3 Ιανουαρίου και κατά τη διάρκεια της προσωρινής προεδρίας της Ντέλσι Ροντρίγκες.

A las 10:52am aterrizó el avión con bandera estadounidense con el que se reactivan los vuelos de deportación que se habían suspendido en diciembre. Aunque en el manifiesto aparecían 231 venezolanos, habrían llegado 199 deportados… https://t.co/4EtI98776h pic.twitter.com/QXEiNdbfIu — Gabriela Gonzalez (@GabyGabyGG) January 16, 2026

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε θέσει την απέλαση μεταναστών αεροπορικώς ως μία από τις προτεραιότητές του μετά την επιστροφή του στην εξουσία τον Ιανουάριο του 2025. Αυτές οι απελάσεις συνεχίστηκαν ακόμη και μετά την έναρξη της στρατιωτικής ανάπτυξης των ΗΠΑ στην Καραϊβική τον Αύγουστο.

Στα μέσα Δεκεμβρίου, το Καράκας, το οποίο δημοσιοποιεί αυτές τις πτήσεις στο πλαίσιο ενός προγράμματος με τίτλο «Επιστροφή στην Πατρίδα», κατήγγειλε την «μονομερή» αναστολή από τις ΗΠΑ μιας πτήσης που μετέφερε απελαθέντες μετανάστες.

Υπό την πίεση της Ουάσινγκτον, η προσωρινή πρόεδρος Ροντρίγκες, πρώην αντιπρόεδρος υπό τον Μαδούρο, υπέγραψε συμφωνίες πετρελαίου με τις ΗΠΑ και ανακοίνωσε την απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων μετά την ορκωμοσία της στις 5 Ιανουαρίου.

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του «συνεργάζεται καλά» με τις νέες αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

