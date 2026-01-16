Νέες απειλές για επιβολή επιπλέον δασμών σε όσους δεν συντάσσονται μαζί του στην υπόθεση της Γροιλανδίας, εξτόξευσε την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται ιδιαίτερα εκνευρισμένος από τις διεθνείς αντιδράσεις για τη Γροιλανδία και τις προθέσεις του να εντάξει τη στρατηγική περιοχή στην κυριαρχία ή τον έλεγχο των ΗΠΑ.

«Σκέφτομαι να επιβάλλω δασμούς στις χώρες που δεν είναι μαζί μας για τη Γροιλανδία, διότι χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας». τόνισε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ, σε μία προσπάθεια να κατευνάσει τις αντιδράσεις εναντίον του.

Να σημειώσουμε ότι η ανοιχτή πρόθεση του Αμερικανού προέδρου να «κατακτήσει» με κάθε τρόπο τη Γροιλανδία, έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων όχι μόνο στη Δανία, στην οποία ανήκει η ημιαυτόνομη περιοχή, αλλά συνολικότερα στην Ευρώπη.

Παράλληλα, έχει προκαλέσει σαφές ρήγμα στις τάξεις του ΝΑΤΟ, καθώς έχει «ανοίξει» μία κουβέντα και ένας έντονος προβληματισμός, πώς θα πρέπει να αντιδράσουν οι σύμμαχοι, αν ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει πράξη τις απειλές του και θελήσει να χρησιμοποιήσει στρατιωτικά μέσα, προκειμένου να εντάξει τη Γροιλανδία στη σφαίρα της αμερικανικής κυριαρχίας.

Ήδη, πολλά ευρωπαϊκά κράτη έχουν στείλει στρατιωτικούς, με τον χαρακτήρα των συμβούλων και εκπαιδευτών, στη Γροιλανδία, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση του Λευκού Οίκου, με την εκπρόσωπο Καρολάιν Λίβιτ να σχολιάζει πως «η αποστολή στρατιωτικών στη Γροιλανδία δεν αλλάζει τα σχέδια του Τραμπ».

Στη σημερινή συνάντηση που είχαν ο πρωθυπουργός του Καναδά με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, ο Μαρκ Κάρνεϊ έστειλε σαφές μήνυμα στον Αμερικανό πρόεδρος, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τραμπ, κάνε πίσω από τη Γροιλανδία. Κάτω τα χέρια σου...».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.