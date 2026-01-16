Βρετανία: Ο Κιρ Στάρμερ δεν προτίθεται να μιλήσει με τον Βλάντιμιρ Πούτιν

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δεν σχεδιάζει να συνομιλήσει με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο στόχος του Στάρμερ είναι να στηρίξει την Ουκρανία ώστε να επιτευχθεί μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη, ενισχύοντας τη χώρα για να συνεχίσει τη μάχη και να προχωρήσει σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Ο εκπρόσωπος ανέφερε ότι ο Πούτιν δεν έχει δείξει έως τώρα κανένα σημάδι ότι επιθυμεί να βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ «εν σχεδιάζει να μιλήσει με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, όπως ανέφεραν ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

«Ο πρωθυπουργός δεν σχεδιάζει να συνομιλήσει με τον πρόεδρο Πούτιν. Ο στόχος του είναι ξεκάθαρα να στηρίξει την Ουκρανία για να επιτευχθεί μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη, και να τοποθετηθεί αυτή η χώρα στην ισχυρότερη δυνατή θέση για να συνεχίσει ταυτόχρονα τη μάχη και να προχωρήσει προς τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος στους δημοσιογράφους.

Πρόσθεσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος δεν έχει δείξει «έως τώρα κανένα σημάδι» ότι θέλει να βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η βρετανική κυβέρνηση έχει τακτικά επαφές με τη ρωσική κυβέρνηση, κυρίως μέσω του πρεσβευτή της στη Μόσχα, υπογράμμισε επίσης.

Το Κρεμλίνο είχε χαρακτηρίσει νωρίτερα σήμερα θετική τη βούληση που έχουν εκφράσει ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες να αποκαταστήσουν τον διάλογο με τη Μόσχα, ο οποίος διακόπηκε μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022.

Ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ, από την άλλη, επέκρινε τη στάση της Βρετανίας, η οποία «μένει επί του παρόντος σε ριζοσπαστικές θέσεις» και «δεν θέλει να συμβάλει στην αποκατάσταση της ειρήνης». «Η θέση του Λονδίνου είναι καταστροφική» δήλωσε.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός δήλωσε στις αρχές Ιανουαρίου ότι «ήρθε η στιγμή που η Ευρώπη θα πρέπει να μιλήσει και με τη Ρωσία», υποστηρίζοντας τη δημιουργία θέσης Ευρωπαίου «ειδικού απεσταλμένου» που θα καθιστούσε δυνατό στη γηραιά ήπειρο να μιλά με μια φωνή.

Ο Γάλλος πρόεδρος είχε κρίνει τον Δεκέμβριο του 2025 ότι θα «ήταν και πάλι χρήσιμο» για τους Ευρωπαίους «να μιλήσουν στον Βλαντίμιρ Πούτιν» στο πλαίσιο ενός «πλήρους διαλόγου» με τη Ρωσία. Και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε την Τετάρτη ότι «η εξεύρεση μιας μακροπρόθεσμης ισορροπίας με τη Ρωσία» θα επέτρεπε στην ΕΕ να «κοιτάξει το μέλλον με περισσότερη αυτοπεποίθηση».

Το επιχείρημα αυτών που συνηγορούν υπέρ μια επανέναρξης του διαλόγου: από τότε που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άρχισε εκ νέου να συνομιλεί με τον Ρώσο ομόλογό του, η Ευρώπη, παραμένοντας στο περιθώριο, κινδυνεύει να αποτελεί μόνο μια μεταβλητή προσαρμογής σε μια ενδεχόμενη πολιτική διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία, και ευρύτερα σε μια επανεκκίνηση των αμερικανορωσικών σχέσεων.

