Βρετανία: Ισόβια κάθειρξη σε 29χρονο που επιχείρησε να ανατινάξει μαιευτήριο

Ένας 29χρονος, που αντλούσε έμπνευση από το Ισλαμικό Κράτος, καταδικάστηκε σήμερα από βρετανικό δικαστήριο σε ισόβια κάθειρξη καθώς έβαλε σε ένα μαιευτήριο μια βόμβα, κρυμμένη σε μια χύτρα ταχύτητας, με σκοπό «να σκοτώσει όσες περισσότερες νοσοκόμες μπορούσε».

Ο Μοχάμεντ Φαρούκ, που το δικαστήριο χαρακτήρισε «μοναχικό λύκο», ριζοσπαστικοποιήθηκε μόνος του. Κατασκεύασε τον εκρηκτικό μηχανισμό αντιγράφοντας τους δράστες της επίθεσης στον μαραθώνιο της Βοστώνης, από την οποία σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι και τραυματίστηκαν εκατοντάδες, στις 15 Απριλίου 2013.

Ο Φαρούκ, που ήταν μαθητευόμενος νοσηλευτής, έβαλε στο στόχαστρο τη μαιευτική κλινική του νοσοκομείου Σεντ Τζέιμς στο Λιντς της βόρειας Αγγλίας. Αρχικός του στόχος ωστόσο ήταν μια αμερικανική αεροπορική βάση, στην οποία δεν κατάφερε να μπει λόγω των μέτρων ασφαλείας.

Σύμφωνα με την εισαγγελία ήθελε «να σκοτώσει όσες περισσότερες νοσηλεύτριες μπορούσε» αλλά τον απέτρεψε ένας άνδρας που κάπνιζε το τσιγάρο του έξω από το νοσοκομείο.

«Ήσασταν έτοιμος να διαπράξετε το αδιανόητο, να πυροδοτήσετε μια βόμβα σε ένα νοσοκομείο», είπε η δικαστής απευθυνόμενη στον Μοχάμεντ Φαρούκ, ανακοινώνοντας την ποινή του: ισόβια κάθειρξη, με δικαίωμα αποφυλάκισης έπειτα από 37 χρόνια. «Η ευθύνη σας δεν μειώνεται από το γεγονός ότι δειλιάσατε και σας μετέπεισε» ένας περαστικός, πρόσθεσε.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, οι εισαγγελείς επαίνεσαν το θάρρος αυτού του περαστικού. «Κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και άρχισε να του μιλά, αντί να απομακρυνθεί. Αυτή η απλή πράξη σίγουρα έσωσε πολλές ζωές».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

