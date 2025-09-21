Το Ισραήλ πραγματοποίησε την Κυριακή ένα ακόμη πλήγμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην πόλη Μπιντ Τζμπέιλ στον νότιο Λίβανο, κατά τη διάρκεια του οποίου σκοτώθηκαν πέντε άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, δήλωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου ανέφερε ότι το ισραηλινό drone έπληξε μια μοτοσικλέτα και ένα όχημα.

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, Ναμπίχ Μπέρι, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι ένας πατέρας και τα τρία παιδιά του είναι μεταξύ των νεκρών, ενώ η μητέρα τραυματίστηκε. Σύμφωνα με τον ίδιο, είχαν αμερικανική υπηκοότητα.

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια της επίθεσης σκότωσε ένα μέλος της Χεζμπολάχ, ενώ πρόσθεσε ότι «σκοτώθηκαν αρκετοί άμαχοι που δεν εμπλέκονται».

Οι Αμυντικές Δυνάμεις του Ισραήλ με ανακοίνωσή τους δήλωσαν ότι «λυπούνται για οποιαδήποτε βλάβη σε μη εμπλεκόμενα άτομα», προσθέτοντας ότι «ενεργούν με γνώμονα την ελάχιστη δυνατή ζημιά» Στην ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός ανέφερε επίσης ότι «το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση».

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, χαρακτήρισε την επίθεση «κατάφωρο έγκλημα κατά των αμάχων και μήνυμα εκφοβισμού που έχει στόχο να μην επιστρέψει ο λαός μας στα χωριά του στον νότο».

Ο Λίβανος δέχεται πιέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Σαουδική Αραβία και τους εγχώριους αντιπάλους της Χεζμπολάχ να αφοπλίσει την ομάδα που υποστηρίζεται από το Ιράν.

Η Χεζμπολάχ δήλωσε ότι θα ήταν σοβαρό λάθος ακόμη και να συζητηθεί ο αφοπλισμός, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο και καταλαμβάνει εκτεταμένες περιοχές στον νότο της χώρας.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.