Δάκρυα στα μάτια όλων έφερε ο μικρός Μιχαήλ Πάνου στην ομιλία του στην γιορτή του ΠΣΑΠΠ, ο οποίος βραβεύτηκε για τον άθλο του κερδίζοντας τον καρκίνο.

Ο μικρός Μιχαήλ είναι φίλος της ΑΕΚ και η Ένωση με ένα βίντεο που δημοσίευσε έκανε γνωστό πως ο νεαρός επισκέφτηκε από κοντά το προπονητικό κέντρο των Σπάτων γνωρίζοντας όλους τους ποδοσφαιριστές της Ένωσης, αλλά και τον Μάρκο Νίκολιτς σε ένα αξέχαστο για τον ίδιο απόγευμα.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΑΕΚ:

«Ο μικρός Μιχαήλ Πάνου συγκίνησε όλη την Ελλάδα και έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα πίστης και ελπίδας, βγαίνοντας νικητής από τη μάχη με τον καρκίνο. Τώρα πια απολαμβάνει τη ζωή του και όλα όσα τού δίνουν χαρά και ένα από αυτά είναι και η ΑΕΚ.

Το περασμένο Σάββατο επισκέφθηκε το προπονητικό κέντρο των Σπάτων, συνάντησε από κοντά τους ποδοσφαιριστές, τον προπονητή και όλο το προσωπικό της ομάδας, ξεναγήθηκε στην εγκατάσταση και παρακολούθησε την τελευταία προπόνηση πριν τον αγώνα με τον Βόλο.

Ήταν ένα ονειρικό απόγευμα για τον νεαρό φίλο της ΑΕΚ και θα του μείνει αξέχαστο για πάντα. Το βίντεο του AEK TV είναι αφιερωμένο σε αυτόν».

