Ο 76χρονος τραγουδοποιός από το Νιού Τζέρσεϊ, Μπρους Σπρίνγκστιν, γνωστός σε όλο τον πλανήτη για τη συμβολή του στη ροκ μουσική σκηνή, έκανε μια αιφνιδιαστική εμφάνιση στην πρεμιέρα της βιογραφικής του ταινίας στη Νέα Υόρκη και μίλησε για το όνειρό του για μια Αμερική χωρίς κυβερνητική λογοκρισία.

Ο Σπρίνγκστιν, που ασκεί ασταμάτη δημόσια κριτική στην κυβέρνηση Τραμπ, ξάφνιασε το κοινό στην πρεμιέρα της ταινίας για τη ζωή του, εκφωνώντας έναν παθιασμένο λόγο για την Αμερική που ονειρεύεται.

Ο «The Boss» - αυτό είναι το παρατσούκλι με το οποίο είναι γνωστός, «Το Αφεντικό» - ήταν μάλλον απρόσμενος στην προβολή του Springsteen: Deliver Me From Nowhere, όπου ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ (πρωταγωνιστής του The Bear) υποδύεται τον τραγουδιστή, καθώς εκείνος παλεύει με την κατάθλιψη που τον περικύκλωσε κατά τη δημιουργία του θρυλικού άλμπουμ Nebraska (1982).

«Σήμερα και κάθε μέρα, έχουμε γεγονότα που μας υπενθυμίζουν ότι ζούμε σε εξαιρετικά επικίνδυνους καιρούς», είπε στο κοινό, τη στιγμή που του έδωσαν μια κιθάρα πάνω στη σκηνή. «Έζησα τη ζωή μου στον δρόμο. Ήμουν κάτι σαν μουσικός πρεσβευτής της Αμερικής, προσπαθώντας να μετρήσω την απόσταση ανάμεσα στην αμερικανική πραγματικότητα ,όπου συχνά υστερούμε σε σχέση με τα ιδανικά μας, και το Αμερικανικό Όνειρο. Έχω δει εκείνη την Αμερική, όσο τραυματισμένη κι αν νιώθει σήμερα. Για πολλούς ανθρώπους εξακολουθεί να είναι μια χώρα ελπίδας και ονείρων, όχι φόβου, διχασμού, κυβερνητικής λογοκρισίας ή μίσους. Αυτή η Αμερική αξίζει τον αγώνα μας».

Το κοινό στο Alice Tully Hall του Lincoln Center ξέσπασε σε χειροκροτήματα, καθώς πολλοί θεώρησαν πως αναφερόταν στην υπόθεση του παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ, που είχε βγει εκτός αέρα μετά από πιέσεις της κυβέρνησης Τραμπ.

«Γι’ αυτό έφερα μαζί μου το όπλο που διάλεξα για μια ζωή: την κιθάρα», πρόσθεσε.

Και αμέσως ξεκίνησε να παίζει το Land of Hope and Dreams.

Για δεκαετίες, ο Σπρίνγκστιν τραγουδούσε για τις δυσκολίες της εργατικής τάξης, αποφεύγοντας να μπει ανοιχτά στην πολιτική. Όμως ο Ντόναλντ Τραμπ ανέδειξε μια διαφορετική πλευρά του 76χρονου μουσικού.

Το 2018, κατά τη διάρκεια του Springsteen on Broadway, καταφέρθηκε εναντίον της απάνθρωπης πολιτικής χωρισμού παιδιών από τις οικογένειές τους στα σύνορα. Σε συνέντευξή του στο Esquire τον ίδιο χρόνο χαρακτήρισε τον Τραμπ «βαθιά κατεστραμμένο ως τον πυρήνα». Στις εκλογές του 2024 στήριξε δημόσια την υποψήφια των Δημοκρατικών, Καμάλα Χάρις.

Το 2023, στην έναρξη της ευρωπαϊκής του περιοδείας στο Μάντσεστερ, μίλησε ξανά:

«Στην πατρίδα μου, την Αμερική που αγαπώ, την Αμερική που έχω τραγουδήσει και που εδώ και 250 χρόνια είναι φάρος ελπίδας και ελευθερίας, σήμερα κυβερνά μια διεφθαρμένη, ανίκανη και προδοτική διοίκηση. Σας καλώ όλους όσοι πιστεύετε στη δημοκρατία και στο καλύτερο κομμάτι του αμερικανικού μας πνεύματος να σηκωθείτε, να υψώσετε τις φωνές σας ενάντια στον αυταρχισμό και να αφήσετε την ελευθερία να αντηχήσει».

Αναφερόμενος στο τραγούδι My City of Ruins, κατηγόρησε περικοπές στις δημόσιες υπηρεσίες και απελάσεις, λέγοντας: «Στη χώρα μου απολαμβάνουν σαδιστικά τον πόνο που προκαλούν σε πιστούς Αμερικανούς εργάτες».

Τόνισε επίσης ότι η πλειοψηφία των εκλεγμένων αντιπροσώπων απέτυχε να προστατεύσει τον λαό από τις καταχρήσεις ενός ακατάλληλου προέδρου και μιας έκνομης κυβέρνησης. Αργότερα αφιέρωσε το τραγούδι του Rainmaker στον «αγαπητό μας ηγέτη».

Ο Τραμπ απάντησε αποκαλώντας τον υπερτιμημένο και δηλώνοντας ότι «ποτέ δεν του άρεσε η μουσική του», αφήνοντας μάλιστα υπαινιγμούς για συνέπειες όταν ο τραγουδιστής επέστρεφε στις ΗΠΑ.

Σε συνέντευξή του στο Time στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Σπρίνγκστιν απάντησε: «Δεν θα μπορούσε να με νοιάζει λιγότερο τι πιστεύει για μένα».

Και συμπλήρωσε: «Είναι η ζωντανή προσωποποίηση του γιατί υπάρχει η 25η τροπολογία και η διαδικασία της καθαίρεσης. Αν το Κογκρέσο είχε θάρρος, θα είχε ήδη πεταχτεί στον σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας».

Ωστόσο, δεν παρέλειψε να επικρίνει και τους Δημοκρατικούς: «Έχουμε απελπιστική ανάγκη είτε για ένα αποτελεσματικό εναλλακτικό κόμμα είτε για να βρει το Δημοκρατικό Κόμμα κάποιον που να μπορεί να μιλήσει στην πλειοψηφία του έθνους. Υπάρχει πρόβλημα με τη γλώσσα που χρησιμοποιούν και τον τρόπο που προσπαθούν να φτάσουν στον κόσμο».

Η ταινία, σε σενάριο και σκηνοθεσία Σκοτ Κούπερ (Crazy Heart), έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Τελουράιντ, αλλά η προβολή στη Νέα Υόρκη ήταν η πρώτη για ευρύτερο κοινό. Ο Σπρίνγκστιν αποθέωσε τον Γουάιτ που «έβαλε ψυχή και καρδιά στον ρόλο, παίζοντας μια πολύ πιο όμορφη εκδοχή του εαυτού μου».

Ευχαρίστησε επίσης τον Τζέρεμι Στρονγκ, που υποδύεται τον μάνατζέρ του Τζον Λάνταου, λέγοντας ότι «ήταν μια πολύ πιο όμορφη εκδοχή» του φίλου και συνεργάτη του επί πενήντα χρόνια.

Η ταινία περιλαμβάνει και σκηνές από τα δύσκολα παιδικά χρόνια του Σπρίνγκστιν με τον πατέρα του, Ντάγκλας Φρέντερικ «Ντατς» Σπρίνγκστιν (Στίβεν Γκρέιχαμ), οδηγό λεωφορείου με προβλήματα αλκοολισμού και ψυχικής υγείας. Ο Σπρίνγκστιν τον ευχαρίστησε λέγοντας ότι «απέδωσε ζωντανά την ψυχή του πατέρα μου, που είχε μια δύσκολη ζωή αλλά ήταν καλόκαρδος άνθρωπος».

Αναφέρθηκε και στη μητέρα του, Αντέλ Αν, που εργαζόταν ως γραμματέας, και είπε συγκινημένος: «Δεν ζει κανείς τους πια, οπότε είναι υπέροχο που έχω αυτό το κομμάτι φιλμ».

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απηύθυνε στον σκηνοθέτη Πολ Σρέιντερ, που βρισκόταν στην αίθουσα, λέγοντας αστειευόμενος: «Δεν ξέρω πού θα ήμασταν όλοι μας χωρίς τον Πολ Σρέιντερ. Ήταν πάντα γενναιόδωρος που του “έκλεψα” τον τίτλο του Born in the U.S.A.».

Ολοκληρώνοντας, μίλησε για μια συγκινητική στιγμή που μοιράστηκε με την αδερφή του, Βιρτζίνια, σε προηγούμενη προβολή: «Με κράτησε από το χέρι σε μια σκηνή όπου, στα 32 μου, κάθομαι στην αγκαλιά του πατέρα μου μετά από μια συναυλία και του λέω ότι καταλαβαίνω πως κι εκείνος είχε τους δικούς του δαίμονες. Μετά είπε: “Δεν είναι υπέροχο που έχουμε αυτό το φιλμ;” Και έτσι ακριβώς νιώθω. Είναι υπέροχο που το έχουμε».

Το κοινό σηκώθηκε όρθιο και τον αποθέωσε, ενώ εκείνος έκλεισε λέγοντας:

«Μείνετε δυνατοί» — και έφυγε από τη σκηνή.

Πηγή: skai.gr

