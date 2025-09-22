Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Αυτή είναι η κορυφαία ενδεκάδα της περσινής σεζόν

Αξιοσημείωτο, το γεγονός ότι οι 7 από τους 11 ποδοσφαιριστές είναι Έλληνες, με τον πρωταθλητή Ολυμπιακό να έχει τους περισσότερους εκπροσώπους (5)

Βραβεία ΠΣΑΠΠ

Βγήκε η καλύτερη ενδεκάδα της περσινής σεζόν, με τους ποδοσφαιριστές που την απαρτίζουν να βραβεύονται στην λαμπρή τελετή του ΠΣΑΠΠ.

Αξιοσημείωτο, το γεγονός ότι οι 7 από τους 11 ποδοσφαιριστές είναι Έλληνες, με τον πρωταθλητή Ολυμπιακό να έχει τους περισσότερους εκπροσώπους (5).

Η κορυφαία ενδεκάδα της περσινής σεζόν:

Τζολάκης (Ολυμπιακός), Βαγιαννίδης (Παναθηναϊκός), Μιχαηλίδης (ΠΑΟΚ), Ρέτσος (Ολυμπιακός), Αθανασίου (Ατρόμητος), Μουζακίτης (Ολυμπιακός), Ουναΐ (Παναθηναϊκός), Κωνσταντέλιας (ΠΑΟΚ), Μαρτίνς (Ολυμπιακός), Ελ Κααμπί (Ολυμπιακός), Μορόν (Άρης).

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark