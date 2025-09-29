Στο κενό έπεσε η πρώτη νομική κίνηση της ΠΑΕ Κηφισιάς για να χρησιμοποιεί το ΟΑΚΑ στους εντός έδρας αγώνες της στο πρωτάθλημα.

Όπως αναφέρει το monobala.gr το αρμόδιο δικαστήριο απέρριψε την αίτηση που είχε καταθέσει η αθηναϊκή ΠΑΕ με την οποία ζητούσε να εκδοθεί προσωρινή διαταγή η οποία θα υποχρέωνε το ΟΑΚΑ να φιλοξενεί τους αγώνες της ομάδας για το πρωτάθλημα.

Η συζήτηση για τα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσε η Κηφισιά θα γίνει σε άλλη ημερομηνία, η οποία ακόμη δεν έχει γίνει γνωστή, ενώ να υπενθυμίζουμε ότι κατά του ΟΑΚΑ και της διοίκησης του έκανε πρόσθετη παρέμβαση στο πλευρό της αθηναϊκής ΠΑΕ και η ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Μετά την απόφαση για την προσωρινή διαταγή της Κηφισιάς, ο επόμενος εντός έδρας αγώνας της ομάδας για το πρωτάθλημα την Κυριακή απέναντι στην ΑΕΚ θα διεξαχθεί στο Περιστέρι και τα επόμενα στο γήπεδο της Νεάπολης.

