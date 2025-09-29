Εκατοντάδες πλακάτ διαδηλωτών που μεταξύ άλλων γράφουν: «Αντιτίθεμαι στη γενοκτονία, υποστηρίζω τη δράση της Palestine Action», «Όχι στις ηλεκτρονικές ταυτότητες» και «Είμαστε στο πλευρό των αγροτών». Πολλές πληροφορίες και πολλά διαφορετικά αιτήματα για έναν χώρο, λίγο έξω από το σημείο που διοργανώνεται το ετήσιο συνέδριο του Εργατικού Κόμματος στο Λίβερπουλ.



Οι οιωνοί δεν είναι και οι καλύτεροι για το κόμμα που βρίσκεται στην εξουσία εδώ και μόλις 15 μήνες. Ήδη περισσότεροι από 60 άνθρωποι συνελήφθησαν από την αστυνομία του Μέρσισαϊντ επειδή συμμετείχαν στη διαδήλωση – ως ένδειξη διαμαρτυρίας ενάντια στην απόφαση της κυβέρνησης τον περασμένο Ιούλιο να ποινικοποιήσει την ομάδα Palestine Action. Την ίδια ώρα, πολλοί είναι εκείνοι με βασικό σύνθημα το «Σταθείτε υπέρ της ελευθερίας», θέλοντας έτσι να αντιτεθούν στην πρόσφατη πρόταση της κυβέρνησης για υποχρεωτική ηλεκτρονική ταυτότητα πιθανώς μέχρι το 2029.



Η δυσαρέσκεια προς την Εργατική κυβέρνηση φαίνεται μεγάλη και είτε εκφράζεται με διαδηλώσεις από την πρώτη μέρα του ετήσιου συνεδρίου είτε πάλι μέσω δημοσκοπήσεων, στις οποίες εδώ και μήνες το Εργατικό Κόμμα κατατάσσεται δεύτερο, πίσω από το λαϊκιστικό Reform UK.

Αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής

Σε αυτό το κλίμα η κυβέρνηση Στάρμερ προσπαθεί να σώσει οτιδήποτε μπορεί. Η σκληρότερη θέση στο μεταναστευτικό είναι πια εμφανής και ας είναι αντίθετη με τη γενικότερη σοσιαλιστική φιλοσοφία του κόμματος. Βασικό επιχείρημα; Να προσελκύσει και πάλι τους ψηφοφόρους που έχουν στραφεί προς τον ακραίο Νάιτζελ Φάρατζ και το Reform UK, τους οποίους ο Βρετανός πρωθυπουργός ανέφερε χθες ως «απογοητευμένους».



Τα πλάνα της κυβέρνησης για το μεταναστευτικό ξεκαθαρίζουν σήμερα στο συνέδριο με την εμφάνιση της νέας υπουργού Εσωτερικών, Σαμπάνα Μαχμούντ. Η εφημερίδα των Times συνόψισε τα νέα σχέδια του Υπουργείου ως τεστ «καλού πολίτη». Ο λόγος αυτού του προσωνυμίου εντοπίζεται στο ότι από εδώ και πέρα όσοι μετανάστες επιθυμούν να τους χορηγηθεί καθεστώς μόνιμης παραμονής (settled status) πρέπει να μιλούν άπταιστα αγγλικά, να δουλεύουν, να πληρώνουν φόρους αλλά και να προσφέρουν εθελοντική βοήθεια στις κοινότητες. Την ίδια ώρα, ο χρόνος που απαιτείται πριν τη χορήγηση άδειας μόνιμης παραμονής θα διπλασιαστεί από 5 χρόνια σε 10.

«Κάναμε περισσότερα σε 451 ημέρες απ' όσα οι Συντηρητικοί σε 5.000»

Από το βήμα του συνεδρίου η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς τόνισε τις επιτυχίες της Εργατικής κυβέρνησης στις 451 ημέρες που βρίσκεται στην εξουσία – αναφέρθηκε ιδίως στην επένδυση 29 δισεκατομμυρίων λιρών ετησίως προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) που συνιστά «ρεκόρ άμεσης χρηματοδότησης για τον κλάδο» και στις νέες επενδυτικές ευκαιρίες με άνοιγμα θέσεων εργασίας σε διάφορες πόλεις της Αγγλίας.



Παράλληλα, η Ριβς επιβεβαίωσε τις κυβερνητικές «εγγυήσεις για την νεολαία», ήτοι την παροχή στήριξης σε νέους που βρίσκονται εκτός εργασίας ή εκπαίδευσης για 18 μήνες, με θέση σε πανεπιστήμιο, πρακτική άσκηση ή προσωποποιημένη υποστήριξη για εύρεση εργασίας. Αξίζει να σημειωθεί βέβαια ότι δεν έδωσε ιδιαίτερες λεπτομέρειες για το πώς θα λειτουργήσει αυτό στην πράξη.



Κεντρικό θέμα της ομιλίας της Ριβς ήταν το «επένδυση ή ύφεση». Στις 26 Νοεμβρίου η υπουργός Οικονομικών έχει εξάλλου να αντιμετωπίσει ένα δυσκολότερο ορόσημο, την προκαθορισμένη κατάθεση του φθινοπωρινού προϋπολογισμού. Και είναι αλήθεια ότι στα 45 λεπτά που διήρκησε η σημερινή της ομιλία η Ριβς δεν ξεκαθάρισε τις θέσεις του Υπουργείου Οικονομικών για τον ΦΠΑ, που αποτελεί μείζον θέμα για τη χώρα, ενώ και η κλίμακα του φόρου εισοδήματος παραμένει ακόμη ένα θολό τοπίο για τους Βρετανούς φορολογούμενους.

Πηγή: Deutsche Welle

