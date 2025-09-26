Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ήταν αυτός που άνοιξε την Παρασκευή τη σειρά των ομιλιών στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.
Μόλις ανέβηκε στο βήμα, η πλειοψηφία των ηγετών που βρίσκονταν στην αίθουσα αποχώρησαν επιδεικτικά. Μέσα σε λίγα λεπτά, η αίθουσα άδειασε, ενώ ακουγόταν ένα παρατεταμένο χειροκρότημα.
Η συγκεκριμένη ενέργεια ήταν ένα μήνυμα προς τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, για την τακτική του στη Λωρίδα της Γάζας και ειδικότερα για τα δεινά που έχει προκαλέσει η εισβολή του ισραηλινού στρατού στους κατοίκους της Γάζας, με αφορμή την εκκαθαριστική επιχειρήση κατά των τρομοκρατών της Χαμάς.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.