Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ήταν αυτός που άνοιξε την Παρασκευή τη σειρά των ομιλιών στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Μόλις ανέβηκε στο βήμα, η πλειοψηφία των ηγετών που βρίσκονταν στην αίθουσα αποχώρησαν επιδεικτικά. Μέσα σε λίγα λεπτά, η αίθουσα άδειασε, ενώ ακουγόταν ένα παρατεταμένο χειροκρότημα.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Η συγκεκριμένη ενέργεια ήταν ένα μήνυμα προς τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, για την τακτική του στη Λωρίδα της Γάζας και ειδικότερα για τα δεινά που έχει προκαλέσει η εισβολή του ισραηλινού στρατού στους κατοίκους της Γάζας, με αφορμή την εκκαθαριστική επιχειρήση κατά των τρομοκρατών της Χαμάς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.