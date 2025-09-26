Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Άδειασε η αίθουσα της Συνέλευσης του ΟΗΕ μόλις εμφανίστηκε ο Νετανιάχου - Δείτε βίντεο

Μόλις ανέβηκε στο βήμα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός για την προγραμματισμένη ομιλία του, η συντριπτική πλειοψηφία των ηγετών αποχώρησε επιδεικτικά από την αίθουσα

UPDATE: 16:42
Νετανιάχου ΟΗΕ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ήταν αυτός που άνοιξε την Παρασκευή τη σειρά των ομιλιών στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Μόλις ανέβηκε στο βήμα, η πλειοψηφία των ηγετών που βρίσκονταν στην αίθουσα αποχώρησαν επιδεικτικά. Μέσα σε λίγα λεπτά, η αίθουσα άδειασε, ενώ ακουγόταν ένα παρατεταμένο χειροκρότημα.

Η συγκεκριμένη ενέργεια ήταν ένα μήνυμα προς τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, για την τακτική του στη Λωρίδα της Γάζας και ειδικότερα για τα δεινά που έχει προκαλέσει η εισβολή του ισραηλινού στρατού στους κατοίκους της Γάζας, με αφορμή την εκκαθαριστική επιχειρήση κατά των τρομοκρατών της Χαμάς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΟΗΕ Μπενιαμίν Νετανιάχου
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
132 0 Bookmark