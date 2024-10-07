Έναν χρόνο μετά την πολυαίμακτη επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, ακτιβιστές συγκεντρώθηκαν σήμερα το πρωί στην Πύλη του Βραδεμβούργου στο κεντρικό Βερολίνο για να αναγνώσουν τα ονόματα των 1.170 ανθρώπων που σκοτώθηκαν στην επίθεση αυτή και των 255 που απήχθησαν όμηροι στη Γάζα.

Η τελετή μνήμης άρχισε στις 05:29 τοπική ώρα (06:29 ώρα Ελλάδος), σηματοδοτώντας τη στιγμή που άρχισε η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023.

Η ανάγνωση των ονομάτων των θυμάτων της φονικής επίθεσης εντάσσεται στο πλαίσιο συντονισμένης δράσης που γίνεται ταυτοχρόνως σε δεκάδες πόλεις σε ολόκληρο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Λειψίας, του Ντίσελντορφ, της Βαρσοβίας, του Μπέλφαστ, της Λίμας και της Νέας Υόρκης.

Οι διοργανωτές δηλώνουν ότι σκοπός της τελετής αυτής είναι «να μοιραστούμε τη θλίψη του εβραϊκού λαού, να σταθούμε αλληλέγγυοι με το εβραϊκό κράτος ασχέτως της τρέχουσας πολιτικής, και να υψώσουμε τις φωνές (μας) κατά του αντισημιτισμού και του αντισιωνισμού».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.